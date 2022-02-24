Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star'ın 23 Şubat Çarşamba ekrana gelen son bölümünde Nagihan, Yasin, Yunus Emre ve Gökhan için eleme heyecanı yaşandı. Halk oylamasında en düşük SMS'i alan yarışmacı ise Survivor hayallerine veda etti.

YUNUS EMRE VE YASİN SÜRGÜN ADASINA GÖNDERİLDİ

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Yunus Emre olmuştu. Haftanın 2. dokunulmazlığını kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise adı en fazla yazılan Yasin Obuz haftanın ikinci eleme adayı olarak sürgün adasına gitmişti.

NAGEHAN ELEME ADAYI OLDU

Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında yapılan oylamada ise takım arkadaşlarının sürgün adasına gönderdiği isim Nagihan Karadere olmuştu. Survivor'da performans birincisi olan Yağmur ise haftanın 4. eleme adayı olarak Gökhan'ın adını söylemişti.

YUNUS EMRE YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde ise ada konseyi düzenlendi. Survivor'da eleme adayları Yasin Obuz, Nagihan Karadere, Yunus Emre Özden ve Gökhan Keser SMS oylaması yapıldı. Acun llıcalı, oylama sonucuna göre Survivor 2022'den elenen yarışmacının Yunus Emre olduğunu söyledi.

YASİN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yunus Emre'nin elendiğini öğrenen Yasin ise arkadaşına sarılarak gözyaşı döktü. Adadaki en yakın arkadaşına veda etmekte zorlanan Yasin, Yunus Emre'ye uzun süre sarılarak ağladı.

YUNUS EMRE: SIRTLANLAR SÜRÜLERLE AVLANIR

Survivor All Star hayallerine veda eden Yunus Emre, "Sırtlanlar sürülerle avlanırlar. Ama aslanların kaplanların ailesinden başka ihtiyaç duyacağı kimse yoktu. Bu yüzden başım dik gidiyorum" ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI: SEMPATİK BİRİSİN AMA YARAMAZLIĞI AZALT

Yunus Emre daha önce de sert çıkışlarından dolayı birçok kez uyaran Acun Ilıcalı, yarışmacıya önemli tavsiyelerde bulundu. Yunus Emre'nin yaramaz biri olduğunu belirten Ilıcalı, "Sevdiğim bir yarışmacıydın. Bana göre erken elendin. Yaramaz ama sempatik birisin. O yaramazlığını biraz azaltırsan sosyal hayatta daha çok sevilen biri olursun. Zaman zaman sana kızsam da aramız iyidir seninle. Survivor çerçevesinde ise yaramazlıklar yaptığın oldu" dedi.