Esed rejiminin skandal Hatay çıkışına Akar'dan ders gibi yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür

Beşar Esed kontrolündeki Suriye Parlamentosu tarafından önceki gün yayınlanan skandal Hatay bildirisi, büyük tepki çekti. Söz konusu bildiride, "Hatay'ın Türkiye'nin elinde kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı" şeklinde ifadelere yer verildi. Bu skandal ifadelere Türkiye'den tepki gecikmedi. Türkiye, toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere önceki dönemlerde olduğu gibi bugün de karşılık aynı kararlılıkla verileceğini belirtti.

BAKAN VE KOMUTANLAR HATAY'A GİTTİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a gitti.

BİLGİ ALIP, TALİMAT VERDİ

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na geçti. Daha sonra Harekat Merkezi'ne geçen Akar ve TSK komuta kademesi, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE TOPLANDILAR

Akar ve komutanlar, ardından sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

"TOPRAĞIMIZDA GÖZÜ OLANLARIN HALİNİ TARİH OKUYANLAR GÖRÜR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'daki incelemelerinin ardından açıklamalarda da bulundu. Türkiye'nin toprağında gözü olanların halini tarih okuyanların göreceğini belirterek, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür" dedi.

"KOMA HALİNDEKİ BİRİNİN SAYIKLAMALARI"

Açıklamalarına devam eden Akar, "(Esed rejiminin Türkiye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili açıklamalarına yönelik) Hatay'la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok" ifadelerini kullandı.

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