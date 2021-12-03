Esed rejiminin skandal Hatay çıkışına Akar'dan ders gibi yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür - Haberler
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Esed rejiminin skandal Hatay çıkışına Akar'dan ders gibi yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür

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Suriye Parlamentosu'nun "Hatay'ı geri almak için elimizden geleni yapacağız" şeklindeki skandal bildirisinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Kuvvet Komutanları Hatay'a gitti. Hulusi Akar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür" ifadelerini kullandı.

Beşar Esed kontrolündeki Suriye Parlamentosu tarafından önceki gün yayınlanan skandal Hatay bildirisi, büyük tepki çekti. Söz konusu bildiride, "Hatay'ın Türkiye'nin elinde kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı" şeklinde ifadelere yer verildi. Bu skandal ifadelere Türkiye'den tepki gecikmedi. Türkiye, toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere önceki dönemlerde olduğu gibi bugün de karşılık aynı kararlılıkla verileceğini belirtti.

Suriye'nin skandal bildirisinden sonra Hulusi Akar ve komutanlardan Hatay'da gövde gösterisi

Tüm bu gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a gitti.

Suriye'nin skandal bildirisinden sonra Hulusi Akar ve komutanlardan Hatay'da gövde gösterisi

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na geçti. Daha sonra Harekat Merkezi'ne geçen Akar ve TSK komuta kademesi, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Akar ve komutanlar, ardından sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Suriye'nin skandal bildirisinden sonra Hulusi Akar ve komutanlardan Hatay'da gövde gösterisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'daki incelemelerinin ardından açıklamalarda da bulundu. Türkiye'nin toprağında gözü olanların halini tarih okuyanların göreceğini belirterek, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür" dedi.

Suriye'nin skandal bildirisinden sonra Hulusi Akar ve komutanlardan Hatay'da gövde gösterisi

Açıklamalarına devam eden Akar, "(Esed rejiminin Türkiye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili açıklamalarına yönelik) Hatay'la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin skandal bildirisinden sonra Hulusi Akar ve komutanlardan Hatay'da gövde gösterisi

Suriye'nin skandal bildirisinden sonra Hulusi Akar ve komutanlardan Hatay'da gövde gösterisi

Suriye'nin skandal bildirisinden sonra Hulusi Akar ve komutanlardan Hatay'da gövde gösterisi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Suriye'ye tepki Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Suriye'ye tepki Açıklaması

 Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik

Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik

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Yorumlar (5)
Fatih Uludağ:Putin eline veriyor kağıdı Esat ta okumasını öğreniyor :) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
hakan :Kim tutar seni esad. Salıverin küçük enişteyi????? Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
hakan :Kuş lastiği ile bir treni durdurabilirsen, balık kavak ağacına evrimleşip çıkarsa sende Hatay ı alabilirsin esad. Ne diyim sana daha? İlahi esad çok komiksin?? Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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