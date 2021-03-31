Suriye'deki savaşta anne ve babasını kaybeden Zeynep sıcak bir yuvaya kavuştu

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Sadakataşı Derneği, hikayesini Anadolu Ajansının (AA) duyurduğu, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarında annesini kaybeden, babası da öldürüldükten sonra 3 kardeşine anne ve babalık yapan 12 yaşındaki Zeynep Aşık ve ailesini briket eve yerleştirdi.

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Sadakataşı Derneği, hikayesini Anadolu Ajansının (AA) duyurduğu, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarında annesini kaybeden, babası da öldürüldükten sonra 3 kardeşine anne ve babalık yapan 12 yaşındaki Zeynep Aşık ve ailesini briket eve yerleştirdi.

Sadakataşı Derneği Suriye çalışmaları görevlisi Hüseyin Kumru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haberi gördükten sonra Zeynep ve ailesi için harekete geçtiklerini söyledi.

Kumru, "Hijyenik olmayan koşullarda yaşayan Zeynep ve ailesini, İdlib'in Kelbit bölgesinde inşa ettiğimiz briket evlerden birine yerleştirdik." dedi.

Sadakataşı Derneğinin ailenin ev eşyaları, gıda, soba ve yakacak ihtiyaçlarını karşıladığını aktaran Kumru, Zeynep'in en büyük hayali olan okuma arzusunu da bölgede inşa edilen okulun açılışıyla gerçekleştireceklerini belirtti.

Suriye'de rejim ve destekçilerinin saldırıları sonrası, nispeten güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırına Zeynep gibi yüz binlerce sivilin sığındığını ifade eden Kumru, "Sivillerin yaşamış olduğu barınma sorununun çözümü için, 19 farklı bölgede toplamda 3 bin 500 briket evden oluşan toplu konut projeleri sürdürülüyor. Bu evlerden 20 bin civarında sivil faydalanacak. Ayrıca insanların ihtiyaçları doğrultusunda cami, okul ve park da yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"Sadakataşı Derneği bizi briket eve taşıdı. Tüm ihtiyaçlarımızı temin etti"

Zeynep Aşık, bir eve yerleştikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Daha önce çadırda yaşadıklarını, yardım alamadıklarını, kışın da su altında kaldıklarını dile getiren Aşık, "Sadakataşı Derneği bizi briket eve taşıdı. Tüm ihtiyaçlarımızı temin etti. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Burada okula da gideceğini belirten Aşık, Türkiye'den kendisine yardım ve mektup gönderenler olduğunu, yalnız olmadığını hissettiği için çok sevinçli olduğunu sözlerine ekledi.

AA, İdlibli Zeynep ve kardeşlerinin hikayesini 10 Mart'ta duyurmuştu.

Kardeşlerine ve hasta dedesine bakmak için 2. sınıfta okulunu terk etmek zorunda kalan Zeynep Aşık, AA muhabirine, okul sıralarına geri dönmeyi çok istediğini söylemişti. Küçük yaşta hayatın zorluklarıyla karşılaşan ve büyük sorumluluk üstlenen Aşık, "Kardeşlerimin tüm bakımlarını üstleniyorum. Elbiselerini yıkıyorum, yemeklerini pişiriyorum, ısınmaları için sobayı yakıyorum ve evi temizliyorum." demişti.

Akciğer hastalığı ve kalp yetmezliği bulunan 77 yaşındaki dede Ahmet Aşık, "Zeynep 12 yaşında ama yaptığı iş 25 yaşındaki birisi gibi. Kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Onlara annelik ve babalık yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Yataktan kalkamadığını, çalışacak gücü olmadığını dile getiren dede Aşık, torunlarına iyi bir yaşam sürmeleri ve eğitim desteği sağlanması için yardım çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı