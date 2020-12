Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Aralık Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 8 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

8 Aralık Süper Loto çekilişi ile ilgili şans oyunlarına merak olan pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Özellikle Süper Loto sonuçları açıklandı mı ve bugün Süper Loto saat kaçta çekilecek sorularının yanıtları araştırılıyor. Şans oyunlarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından, Süper Loto çekilişi saat kaçta çekiliyor konusu ilgiyle takip ediliyor. İşte devreden büyük ikramiyenin 18 milyon 261 bin 622 TL olduğu çekilişe dair tüm merak edilenler...

BUGÜN SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto ne zaman çekiliyor sorusu merak ediliyor. Çekiliş haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Şans oyunu tutkunları tarafından bugün Süper Loto kaçta çekiliyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Zaman zaman çekiliş saatlerinde değişiklik olabiliyor. Haftanın 3 günü gerçekleşen çekilişler 21.30'da yapılıyor. Dolayısıyla bu akşam 21.30'da çekiliş gerçekleşiyor. Çekilişe çok kısa bir süre kaldı. Süper Loto'da bu hafta devreden büyük ikramiye ise 18 milyon 262 bin 622 TL. Şans oyunları tutkunları tarafından heyecanlı bir bekleyiş devam ediyor.

Süper Loto 8 Aralık 2020 çekilişi millipiyangoonline.com üzerinden de canlı olarak açıklanıyor. İsteyen vatandaşlar millipiyangoonline.com'a girerek çekilişi canlı olarak izleyebiliyor. Canlı olarak izleyemeyenler ise yine aynı sitedeki videolar kısmından Süper Loto çekilişinin kaydını izleyebiliyor. Videolar YouTube üzerinden de izlenebiliyor.

8 ARALIKSÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları çekilişten sonra millipiyangoonline.com adresindeki ilgili alandaki sonuçlar bölümünden açıklanıyor. Süper Loto çekiliş sonucu canlı yayın izlenerek de takip edilebiliyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişler canlı olarak yayınlanıyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar www.millipiyangoonline.com adresine giderek çekilişi canlı bir şekilde izleme yöntemini tercih edebiliyor. Canlı yayın tam olarak çekilişin yapılacağı saat 21.30'da başlıyor.

Millipiyangoonline.com üzerinden canlı yayınlanan çekiliş ile sonuçlar belli açıklanacak. Vatandaşlar biletlerine çıkmış olan ikramiyeyi öğrenmek için bilet sorgulama ekranından işlemi de yapabiliyor. Bununla ilgili olarak bilet sorgulama işlemi link üzerinden ve millipiyangoonline.com üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

6 Aralık Pazar 2020 tarihinde gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiye devretti. 6 Aralık Pazar Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar 19-26-27-31-32-39 olarak açıklandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 sayı arasındaki 6 adet sayının bilinmesine dayanıyor. En az 2 ve en çok 6 adet sayı doğru tahmin edilerek çeşitli ikramiyeler kazanılabiliyor. Kazanma oranları oynanan kolonlara ve bilinen numaralara göre değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar kolonları kendileri doldurabilirken aynı zamanda "sen seç" işlemiyle de oynayabiliyor.

Haftada 3 gün kazanma şansı bulunuyor. Haftada 3 gün salı, perşembe ve pazar günleri oynayabiliyor. Her çekilişte küre içindeki 60 numara içerisinden 6 numara çekiliyor. Oynanan her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilindiğinde kazanılabiliyor. 6 bilen ise büyük ikramiyeyi kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması durumunda da ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak bölüşülüyor. Oyun, millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da belirlenmiş olan satış noktalarından oynanabiliyor.