SÜPER ÇİÇEK KANLI AY TUTULMASI YAŞANIYOR

Gökyüzünde eş zamanlı yaşanan Süper Çiçek ve Kanlı Ay Tutulması'nın astrolojik etkilerini değerlendiren Uzman Astrolog Özlem Recep, "Yılın ilk kanlı ay tutulması bu gece yaşanacak. Etkisini 6 ay boyunca çok derinden hissedeceğiz. Bitmesi gereken her şey bitecek, yeni güzelliklere kapılar açılacak. Aşk ve ilişkiler, özellikle evlilikler testten geçecek. Aldatan eşler bir birortaya çıkacak. Ünlülerin aşk hikayelerinde sansasyonel olaylarla karşılaşacağız" dedi.

DEĞİŞİM VE YENİLENME ZAMANI, ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Dünya bu gece gökyüzünde Süper Ay ile tam Ay tutulmasına aynı anda tanıklık edecek. Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna Kanlı Ay adını veriyor. Diğer yandan Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Yerküre'ye en yakın olduğu yerberi konumundaki görünümüne Süper Ay deniliyor. Bu görünüm, Ay'ın olağandan büyük göründüğü bir Dolunay halini tanımlıyor.

SÜPER ÇİÇEK AY ADI NEREDEN GELİYOR?

Çiçek Ay adlandırması ise Kuzey Yarım Küre'de çiçeklerin açtığı bahar mevsiminde, mayıs ayında ortaya çıkan dolunayları tanımlamak için kullanılıyor. Tutulma, ayın tüm bu niteliklerini aynı anda görünür kılacak. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar bu gece gökyüzünde "Süper Çiçek Ay"ıseyrederken, Amerika'nın batısından Pasifik'in doğusuna kadarki bölgede yaşayanlar Ay'ın bu konumda tutulduğunu ve Kanlı Ay görünümüne büründüğünü gözlemleyebilecek. Uzman Astrolog Özlem Recep, "Süper Çiçek Kanlı Ay Tutulması"nın etkilerini "Yılın ilk kanlı ay tutulması bu gece yaşanacak. Etkisini 6 ay boyunca çok derinden hissedeceğiz. Bitmesi gereken her şey bitecek,yeni güzelliklere kapılar açılacak. Bu süreçte hayatımızda tıkalı olan her şeyin yolu açılacak" dedi.

ÜNLÜLER DÜNYASI KARIŞACAK, BAZI EVLİLİKLER ANİ ŞEKİLDE BİTECEK

Uzman Astrolog Özlem Recep, 26 Mayıs'ta gerçekleşecek tutulmanın burçlara özel etkilerini anlatırken şunları dile getirdi: Orion Belt tetiklendi, Mısır'daki ölüm piramidi alev alev yanıyor. Zaten eş zamanlıklara bir bakmanızı istiyorum. Dünya çözümünü tam bulamadığımız bir hastalık ile mücadele ediyor, her gün binlerce ölüm ile karşılaşıyoruz. Bir yandan da İsrail ve Filistin arasındaki savaş içler acısı, her gün masum çocuklar ve yetişkinlerin vefat haberleri yüreğimizi sızlatıyor.

Bu enerjinin önümüzdeki ayları da etkileyeceğini öngörürsek, daha başka ülkelerde karışacakmış gibi görünüyor. Örneğin Ekim ayında Fransa gibi. Ayrıca Haziran ayından sene sonuna kadar olan döngüde komşu ülkelerimizle olan gerginliklere de çok dikkat etmeliyiz.

Sağlık açısından Akciğerdeki komplike sıkıntıların ortaya çıkabileceği alt enerjiler bulunuyor. Pankreas, lenf ve meme kanserlerinin arttığı, şeker hastalıklarının tetiklendiği bir döneme giriş yaptık, aman kontrollerinizi ihmal etmeyiniz. Kalça kırıklarına karşı da dikkatli olun. Kasım 2021 sonunda bu dönemi işaret ederek söylediğim gibi şimdi daha çok yeni doğan bebekler ve çocuklarımızı daha fazla korumamız gereken özel bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Finans açısından dolandırılmaya oldukça açığız. Çok dikkat etmeliyiz. Petrol, medya, ilaç, beyaz eşya, bilişim aletleri ve sanal parada etherium artış yapacak gibi görünüyor.

Aşk ve ilişkilerde evlilikler testten geçecek. Aldatan eşler bir bir ortaya çıkarken, Allah korusun aşk cinayetleri gibi olaylarla karşılaşabiliriz. Bazı evlilikler ani bir şekilde bitecek. Ünlülerin aşk hikayelerinde sansasyonel olaylarla karşılaşacağız.

Bazı evliliklerde ise eş sebebiyle şehir dışı taşınmalar ve kayınvalide faktörleri çok etkin olacak, gençleri bir rahat bırakın yahu, en güzel yaşları senin annen benim annem kavgası yaparak geçirmesinler.

Şantaj ve tehdit ile zarar vermek isteyen ruhlarla karşılaşabiliriz. Güvenmediğiniz kişilere açık vermeyin canlarım.

Bu arada olur olmaz kişilerin silahlandığı bir dönemdeyiz, karşılaştığınız konularda mümkün olduğunca sakin kalmak oldukça önemli.

Tutulma hattına kare olan Jüpiter Balık, dinsel eylemler ve terör eylemlerinin olacağını, din temalı savaşların varlığını bizlere gösteriyor. Ancak bunun altında önemli bir mesaj yatıyor çünkü Jüpiter Balık maneviyatın en üst boyutudur. Gökyüzü bize aslında diyor ki " Kim bir mazluma yardım ederse korkmasın ama kontrolsüz gücü kullanmayı tercih ederse yukarının lanetini almayı hak kazanır.

Hukuki konularda ise vefat eden yakınlarınız ve adaletsizce işten çıkarılmaların haklarının size teslim edileceği önemli bir dönemden geçebilirsiniz. Ayrıca cezaevinde bulunanları sürpriz aflar oluşabilir.

Ay Tutulmasın alt enerjileri kötü olabilir ama ruhumuzun iyi yanı ne kadar iyiyse o kadar gökyüzü bizi korur ve yükselişe geçirir, unutmayın canlarım..

26 Mayıs Yay burcu tutulması bitiş enerjisinde ve etkileri önümüzdeki 6 ayı kapsayacak, peki burçları neler bekleyecek?

Koç Burcu: Eşiniz ile gergin bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. İlişkinizde tamam mı devam mı kararı alacaksınız. Uzun süren boşanma davanız var ise bu tutulma ile birlikte bitiyor diyebiliriz. Önemli bir sınav hazırlığı aşamasında olan Koç burçları sınavlarını başarı ile tamamlayacak ve olumlu sonuçlar alacak gibi görünüyor. Akrabalarınız, kardeşleriniz ile ilgili küslüklere biraz dikkat etmeniz gereken bir süreci yaşayacak olabilirsiniz. Arabanızı değiştirmek isterseniz bu Ay tutulması ile birlikte satışa çıkarabilirsiniz. Bulunduğunuz evden taşınmak isteyeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz.

Boğa Burcu: Önemli bir kredi veya borcunuzun bittiği güzel bir süreçten geçiyorsunuz. Olası rahatsızlıklarınız bulunuyorsa ufak operasyonlar geçirebilirsiniz. Miras bölüşümü, nafaka gelirleri ve eşiniz tarafından gelecek parasal destekler söz konusu. Sevdiğiniz kişi daha fazla yakın olduğunuz bir süreçten geçerken arkadaş ortamınızdaki kişilere karşı dikkatli olmalısınız.

İkizler Burcu: Kendi hakkınıza girildiğini düşündüğünüz her türlü konuya benden bu kadar diyeceksiniz. Hakkınızı savunurken düşmanlık görmeye oldukça açıksınız. Kariyerinizde görmezden geldiğiniz pek çok konu da şimdi sahne önünde, çok yorulacağınız ancak yukarının da desteğini alarak ilerleyeceğiniz önemli bir süreçten geçmektesiniz. Bu süreç içerisinde sağlığınızı ihmal etmemeniz gerekirken anne ve çocuk sahibi olmak hakkında da sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilirsiniz. Ancak tutulmanın güzel etkisi sürpizşekilde aşık olacaksınız.

Yengeç Burcu: Çalışma hayatınızdaki bir dönem bitiyor. Bulunduğunuz firmadan takım arkadaşlarınız ayrılabilir veya siz artık emeklilik sürecinin içerisine girmiş olabilirsiniz. Hukuki konularla ilgili haklarınızı almak için her ne kadar zorlansanız da şartlar sizin için avantajlı bir süreci temsil ediyor olacak. Kardeşlerinizle ve yakın arkadaşlarınızla olası küslükler olabilir. Dostlarınızın gizli düşmana çevrileceği önemli bir süreçten geçerken, paylaşımlarınıza dikkat etmeniz çok önemli. Evcil hayvanınız bulunuyorsa sağlığına dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Evinizin içerisinde olası tamiratlar söz konusu olabilir, harcamalarınızı dengelemelisiniz.

Aslan Burcu: Sürpriz aşklara kalbinizi açtığınız önemli bir süreçten geçeceksiniz. Yeni evlilik yapanlar ve uzunca süredir bebek bekleyenler ise beklenmedik gebeliklere açık olacaklar. Sosyal medya veya tv programları ile ilgileniyorsanız isminizden söz ettireceksiniz. Bu süreç içerisinde borçlanmalara ve olası kredilere karşı temkinli adımlar atmalısınız.

Başak Burcu: Sürpriz şekilde ertelenen evlilik kararları gündeminizde olacak gibi görünüyor. Haneniz değişiyor ve güzelleşiyor. Kariyerinizde önemli bir süreci tamamlama aşamasındasınız. Eski şirketiniz ile bağlantılarınızın azaldığı kendinizi yeni bir sürecin içerisinde bulacağınız önemli bir döngü yaşayacaksınız. Parasal kaynaklarınız artmak üzere.

Terazi Burcu: Kalbi boş olanlar, karşılarına yeni biri çıkacak ancak bu kişi ile aralarında şehirlerarası mesafe olacak gibi görünüyor. Bazıları ise hayatlarında ikinci şansa merhaba diyecekler. Medya ve önemli projelerle isimlerinden bahsetmek isteyenler bu tutulmanın etkileri ile başarılı olacaklar gibi görünüyor. Üniversite öğrencisi olan Terazi burçları zorlandıkları bir dönem bitiyor. Yurtdışında yaşayanlar ise ülkelerine taşınmak isteyebilir.

Akrep: Kredi ile ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir süreç. Uzunca zamandır biriktirdiğiniz bir para veya elinize hukuki yoldan geçen bir para ile gayrimenkul alımları yapabilirsiniz. Aile büyüklerinizden anne ve anne soyundan akrabalarınızın sağlığı ile yakından ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Gizli düşmanlıklara aman dikkat.

Yay: Sağlığınıza diğer burçlardan daha fazla dikkat etmeniz gereken önemli bir süreçten geçmektesiniz. Hayatınızda bir dönemi bitiyor gibi görünüyor. Dostlarınız ile düşmanlarınız adeta yer değiştiriyor. Aracınıza ve trafik kazalarına dikkat etmeniz gereken önemli bir döngüden geçiyorsunuz. Trafikte hız yapmamaya ve aracınızın muayenesini yaptırmaya özen göstermelisiniz. Beraberliğinizdeki sıkıntılara dikkat, olası ayrılıklar söz konusu.

Oğlak: Finansal konularda temkinli adımlar atmanız gereken önemli bir süreçten geçiyorsunuz. Aile büyüklerinizin sağlığı ve hastanesel süreçleri sizi biraz yorabilir. Kariyer konularında dikkat adımlar atmalısınız, önemli bir yükseliş sizi bekliyor, aceleci davranmayın.

Kova: Evli olanlar sürpriz hamileliklere açık olduğunuz bir süreçten geçmektesiniz. Bekarancak beraberlikleri olanlar ise bu beraberliği bir adım öteye taşımak ve ciddileşmek isteyecekler. Kalbi boş olanlara ise birkaç ay daha aşk yok gibi görünüyor. Kariyer konusunda ise sizin için bir dönem bitiyor, yeni projeleriniz ile isminizden söz ettireceksiniz.

Balık: Akrabalarınız ve komşularınızla ilgili olası üzüntüler gündeminizde olabilir. Küslük ve kavgalara açık bir süreçten geçmekte olabileceğiniz gibi onların sağlık sıkıntılarıyla ilgili de önemli bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bekarancak kalplerinde biri olan Balık burçları tutulmanın etkisi ile beraberliklerinden ayrılma kararı alabilirler. Bu ayrılık sevdiğiniz kişinin askere gitmesi veya yurtdışına çıkması sebebiyle geçici de olabilir. Evli olanlar ise beraberliklerinde aileler ve akrabalar sebebiyle bir çıkmaz yaşıyor olabilir. Aman dikkat.

Kaynak: Snob Magazin