Sümela Manastırı'nın ziyarete açılması esnafın yüzünü güldürdü

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden olan ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1 Temmuz'da yeniden ziyarete açılan Sümela Manastırı'na ziyaretçi ilgisi esnafın yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden olan ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1 Temmuz'da yeniden ziyarete açılan Sümela Manastırı'na ziyaretçi ilgisi esnafın yüzünü güldürdü.

Trabzon'un Maçka ilçesinde, Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak inşa edilen ve halk arasında "Meryem Ana" adıyla da bilinen Sümela Manastırı, kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Şubat 2016'da başlatılan restorasyonda çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projelerinin birinci etabı tamamlanarak avluya kadar olan bölümü Mayıs 2019'da ziyarete açıldı.

İkinci etap çalışmalarının önemli kısmının tamamlanmasıyla manastırın yüzde 65'lik bölümü, 28 Temmuz 2020'de, iç avluyu kapsayan üçüncü etabı ise 1 Temmuz 2021'de ziyarete açıldı.

Manastırı, açılışın ardından günde ortalama 1500 yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

"Esnafımızın hepsinin yüzü gülüyor"

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine, Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarının ardından tarihinde en geniş anlamda ziyaret edilen şeklini kazandığını söyledi.

Ziyaretçilerin, eskiden ana kaya kilisesinin bulunduğu alana kadar gidebildiklerini anımsatan Koçhan, restorasyonun ardından iç kısımlardaki odalar ve şapellerin de ziyarete açıldığını belirtti.

Koçhan, yeni alanların açılmasının ziyaretçilerin ilgisini daha da artırdığına dikkati çekerek, buna bağlı olarak turistlerin manastırda kaldıkları sürenin de uzadığını aktardı.

Sümela Manastırı'nın eskiden yaklaşık 30 dakikada gezilebildiğini dile getiren Koçhan, son düzenlemelerin ardından ziyaretin 1 saatten önce tamamlanamadığını, dolayısıyla da yoğunluk oluştuğunu vurguladı.

Koçhan, salgın kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından özellikle yerli turistlerin bölgeye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Maçka'ya sadece Sümela Manastırı'na bilet rakamları ile söylüyorum ortalama 1500 kişi geldi. En az bin, 1500 kişi de Camiboğazı Yaylası ve Santa Harabeleri'ne giden yolun geçtiği Sümela Vadisi'ne giriş yaptı. Bu bölgede yerli turist trafiği de var. Hamsiköy bölgesindeki hareketliliği de eklediğimizde günde en az 2 bin 500, 3 bin kişilik turist hareketi Maçka ilçesi sınırında oldu." diye konuştu.

Koçhan, Maçka'nın nüfusunun 25 bin civarında olduğunu, turizm nüfusunun ise bu rakamın çok üstünde gerçekleştiğini söyledi.

Temmuz ve ağustos aylarında başka şehirlerde yaşayan gurbetçilerin de ilçeye gelmesi ile nüfusun üç katına, yani 75 binlere ulaştığına işaret eden Koçhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu da ister istemez esnafa çok olumlu yansıdı. Özellikle marketler, restoranlar yani tüm esnaf pandemi yasağının bitmesiyle beraber çok mutlu. Şunu diyebilirim, esnaf özellikle pandemi sürecinde kaybettiği cirolarını, gelir kaybını fazlasıyla giderdi. Konaklama anlamında bayram süresince Maçka'da tüm oteller, ev pansiyonları hepsi yüzde 100'ün üstünde çalıştı. Bunun en önemli etkisi fiyat politikası oldu. Bölge esnafına teşekkür ediyorum, hiçbir fırsatçılık yapmadılar, neyse aynı fiyatlarla gittiler. Bu bölgede bir turizm kültürü de oluştu. Fırsatçılığın ötesinde bir potansiyel oluştu, bu da esnafa çok olumlu yansıdı."

"Esnafımızın hepsinin yüzü gülüyor." ifadesini kullanan Koçhan, Sümela Manastırı'ndaki çalışmaların tamamlanması ve ziyarete açılması noktasında emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, diğer ilgili ve yetkililere teşekkür etti.

Koçhan, Sümela'nın yaklaşık 4 yıl kapalı kaldığını ancak gelinen noktada daha geniş çapta ziyarete açıldığının altını çizerek, açılışın da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseri ile yapılarak Türkiye'nin gündemine gelmesi sayesinde önemli bir reklam gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Manastırda, 15 Ağustos'ta Ortodoks alemi için önemli bir ayin gerçekleştirildiğini de anımsatan Koçhan, "Fener Rum Patriği Bartholomeos'un geldiği ayin de manastırın tanıtımı için önemli bir katkı sağladı. Bu anlamda esnafımızın ve Maçkalıların yüzü gülüyor, hatta Trabzon'un bile yüzünü güldürdü diyebiliriz." dedi.

Esnaf turist hareketliliğinden memnun

İlçe merkezinde 40 yıldır esnaflık yapan Gökay Çoban, Sümela Manastırı'nın ziyarete açılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Dükkanında, büyük bölümü bakır ve ahşaptan yapılmış çeşitli hediyelik eşyaları satışa sunduğunu anlatan 63 yaşındaki Çoban, "Sümela'nın açılması ile işlerimiz çok iyi oldu. Allah, açandan da başarandan da hepsinden razı olsun." dedi.

Çoban, Sümela'nın ziyarete kapalı olduğu dönemde işlerin çok düştüğüne dikkati çekerek, "Açılınca işler arttı, turist geldi, bizler, esnaf da faydalanıyoruz." diye konuştu.

Manastırdaki çalışmaların ne zaman tamamlanacağını merakla takip ettiklerini dile getiren Çoban, "İşler olmayınca, turist gelmeyince tabi herkes bir stres oldu. Şimdi iyi, herkes bir şeyler alıyor. Bakkal, manav tüm herkes alışverişten faydalanıyor." ifadelerini kullandı.

Merkez Mahallesi'nde restoran işleten Murat Engin ise Sümela Manastırı'nın ilçe için önemli olduğunu söyledi.

Sümela'nın sağladığı hareketlilikten esnafın faydalandığına işaret eden Engin, "Pandemi nedeniyle uygulanan kapanmalardan sonra açılması bizim için çok yararlı oldu. Yerli ve yabancı turist olarak haraketlilik yaşandı. Yaz dönemi boyunca uğraşıyoruz, çalışıyoruz, güzel geçiyor." dedi.

İlçede 7 yıldır taksi şoförlüğü yapan Adem Yıldırım da Sümela Manastırı'nın açılmasının işlerine olumlu yansıdığını ifade etti.

Müşteri potansiyelinin arttığını ve bu durumun kendilerinin yanı sıra tüm esnafa olumlu etkileri olduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Biz bunu çok iyi hissediyoruz. İşler bayağı iyi, güzel. Kapalı dönemle şu anda çok fark var, en az yüzde 80-90 etkiledi bizi. Birçok zaman marş vurmadan evimize gittiğimiz günler oldu, ama şimdi Allah'a şükürler olsun iyi. Sümela'nın tamamlanması gerçekten yüzümüzü güldürdü, bu bir gerçek, çok iyi oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı