Sultangazi'de Pitbull'un saldırdığı Muhammed: Sahibi "tut" deyince saldırdı

Dün akşam saatlerinde Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişi Pitbull cinsi köpeğiyle basketbol sahasına gelmişti. Köpeği saha içerisinde salarak, oradakilere korku dolu anlar yaşatmıştı. O köpek 2 kişiyi yaraladıktan sonra belediye ekiplerince uyuşturucu iğne ile vurularak barınağa götürüldü. Sultangazi Belediyesi Hayvan Barınağı tarafından yakalanan pitbull cinsi köpek müşahede altında tutulmaya devam ediyor. Dünkü saldırı ile ilgili 2 kişi suç duyurusunda bulundu. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ise o köpeği dün parka getiren kişi hakkındaki arama çalışmaları devam ediyor.

"KIŞKIRTMAK İÇİN 'TUT' GİBİ BİR ŞEY SÖYLEDİ ONDAN SONRA KÖPEK SALDIRDI"

Muhammed Can Değirmenci, "Biz basketbol oynuyorduk. 5 kişi yanlarında köpekle geldiler. 4 kişi gitti. Tek kişi kaldı. O kalan yanımıza köpekle geldi. Ben de 'Köpeği götür kimse yaralanmasın' dedim. Ben bunu dedim diye, köpeği saldı. Ben de topu atarak dikkatini dağıttım köpeğin. Köpek bizim üzerimize koştu tellere tırmandık. Çite tırmanmışken 'Tasmasını tak götür' dedim. Kemerini gösterip 'Bende tasma yok kemer var' dedi. Köpekten kaçarken köpek üzerime koştu. Karnıma saldırdı. Elimle ittim, kaçtım. Tam kaçarken önüme geçti köpek. Bir anda ayağımdan ısırdı. Yere düştüm. Ayağımı kapınca tekme attım köpeğe. Biri dikkatini dağıttı köpeğin. Köpek ona koştu. Ben de o sırada kaçtım. Benim ayağımı ısırdığı için benim modum düştü. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Köpeğin yanındaki kişi onu kışkırtmak için bir şeyler soyledi. 'Tut' gibi bir şey söyledi. Sonra köpek saldırdı" dedi.

"UYKUMDAN UYANIP YA KÜÇÜK ÇOCUKLARA SALDIRSAYDI DİYORUMö

"O HAYVANI O HALE GETİREN ASIL HAYVANDIR"

Baba Özdal Değirmenci "Biz haberi alınca şok olduk. Hastaneye gidince durumunu öğrendim. Beni mutlu eden çocuğun bunu hafif atlatması oldu. Daha kötü de olabilirdi. Ağlanacak halimize sevindik resmen. Çocuğa saldırtmış köpeği. Kaza olmuş olsa belki anlayış gösterilir ama insanların üzerine salmak nedir? Resmen terör, bu silah gibi kullanıyorlar artık demek ki. O hayvanı o hale getiren asıl hayvandır. O hayvanı o hale getirmese eğitmese o hale getirmese hayvan böyle yapar mı? İnsanların en yakın dostu köpektir. En yakın dostu köpek en büyük düşmanı haline getirmiş" dedi.

Öte yandan belediye ekipleri tarafından yakalanan Pitbull Sultangazi Hayvan Barınağı'nda görüntülendi.