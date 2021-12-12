Sultangazi'de, Kadim Şehir Erzurum Yöresel Günleri'ne yoğun ilgi

SULTANGAZİ, İSTANBUL (Habermetre) - Anadolu'nun kültürel zenginliklerini düzenlediği etkinliklerle tanıtmaya devam eden Sultangazi Belediyesi, bu kez Dadaşler diyarı Erzurum'un kültürü ve yöresel lezzetlerine ev sahipliği yapıyor. Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği Kadim Şehir Erzurum Yöresel Günler etkinliğine vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi.

Sultangazi Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanında kültürel zenginlikleri ilçe halkıyla buluşturmaya devam ediyor. Etkinliğin açılış programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Eski İdris Güllüce, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Erzurum Konfederasyonu Başkanı Mustafa Macit, Sultangazi Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İmdat Kamacı, Belediye Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilk olarak Erzurum'un yöresel oyunu Erzurum Barı'ndan örnekler sunulan bir halk oyununa yer verildi. Sultangazi Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İmdat Kamacı selamlama konuşmasının ardından söz alan Erzurum Konfederasyonu Başkanı Mustafa Macit ise STK'ların sosyal hayattaki önemine dikkat çekti.

'Artık işgaller topla tüfekle değil, kültürle oluyor'

Programda konuşan Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı İdris Güllüce, "Artık işgaller topla, tüfekle değil kültürle oluyor. İşgaller beyinlere girilerek yapılıyor. Büyük şeytan diye tabir edilen ABD, ne kadar yerel kültür varsa onların kültürlerini perişan etti. Almanya'yı bitirdi, Rusya'yı bitirdi, Afrika'yı bitirdi bütün dünyayı bitirdi. Bizim Erzurumlular gününde yapabileceğimiz en güzel şeylerden birisi bana göre bar oyunuyla, davulumuzla, kendimiz olma gayretimizle, gençlerimize örnek olmamız ve milletimizin mensubu olmamız dolasıyla göğsümüzü gere gere, 'İyi ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. İyi ki bu bayrağın altındayız. ' demeliyiz. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, kültür merkezine Nene Hatun ismini veriyor. Allah bu millete Aziziye Tabyaları'nda ya da 15 Temmuz'da olduğu gibi bir daha sela okutmasın. Hangi şehirden olursanız olun, 81 ilin birbirinden farkı yok. Çocuklarımızı Çanakkale'ye ve Aziziye'ye götürmemiz lazım. Bu ruhu çocuklarımıza öğretmemiz temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. " dedi.

'Erzurum, Türkiye için önemli bir şehir'

Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar ise "Sultangazimizin birliğine, beraberliğine, huzuruna büyük katkısı olan kıymetli Erzurumluların gününde bir aradayız. Emeği geçen kardeşlerimizi kutluyorum. Erzurum, Türkiye için önemli bir şehir. Osmanlı'nın doğudaki garnizon şehri, Kafkaslara açılan kapımız. Yiğit ve mert insanların şehri Erzurum'u bugün bir kez daha kültürüyle, gelenekleriyle Sultangazi'de bütün insanlarımızla tanıştıracağız. Her geçen gün büyüyen Sultangazi'nin Anadolu'dan gelen tüm hemşehrilerimizle beraber geleceğinin çok parlak olduğuna inanıyorum. Bu katkıyı veren tüm Sultangazililere teşekkür ediyor, bu organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum. " diye konuştu.

'Tüm hemşehrilerimizle birlikte bir olalım, iri olalım, diri olalım'

Sözlerine vatandaşlara etkinliğe yönelik yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ederek başlayan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, " Bu mekanları STK'lara hemşehrileriyle bir araya gelsinler, dertleşsinler, muhabbet etsinler diye açıyoruz. Varsa sıkıntılarını, sevinçlerini paylaşsınlar istiyoruz. Burada bir olsunlar, iri olsunlar, diri olsunlar, muhabbetleri bol olsun diye gayret ediyoruz. Bu etkinliklerimiz son derece bereketli geçiyor. Malatyalılar, Kastamonulular, Erzurumlular, Rizeliler, Ardahanlılar, Sivaslılar derken böylece bu seneki yöresel etkinliklerimizin finaline geldik. Artık hava şartları daha ötesine geçmeyi mümkün kılmıyor. Siz hemşehrilerinizle bir araya geldiğinizde, yöresel ürünlerini burada gördükçe bizler de en az sizin kadar seviniyor, mutlu oluyoruz. Sultangazi'yi Sultanşehir yapma adına hep beraber gayret ediyoruz. " dedi.

'Hizmet belediyeciliği bizim işimiz'

"Sultangazi Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana büyük bir gayret gösteriyoruz" diyen Başkan Dursun, "Memlekete hizmet etmek, 540 bin vatandaşımızın yanında durmak, ihtiyacı olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek, dertli kardeşlerimizin derdini gidermek, engelli bir kardeşimizin engellerini ortadan kaldırmak, genç kardeşlerimizin kültürel, sportif ve sosyal alanlarda istediğini bulabilmesi için çalışıyoruz. Yeni doğan bebeğimizden en yaşlı teyzelerimize, amcalarımıza kadar hayatın her alanına dokunmaya gayret ediyoruz. AK Parti iktidarları hizmet için vardır. Hizmet belediyeciliği bizim işimizdir. " diye konuştu.

'Nene Hatun Kültür Merkezi, ilçemize hayırlı olsun'

Erzurum'un İstiklal Savaşı kahramanı Nene Hatun'un ismini Sultangazi'de yaşatacaklarını belirten Başkan Dursun, şunları söyledi:

"İsmetpaşa Mahallemizde çok güzel bir kültür merkezi inşaatı bitirdik. En kısa zamanda inşallah hizmete almış olacağız. Kadın spor merkezi, taziye salonu, kütüphanesi, çeşitli meslek atölyeleri, çok amaçlı salonuyla pırıl pırıl bir kültür merkezini Sultangazi'ye kazandırmış olduk. Bu mahallemizdeki hemşehrilerimizin yoğunluğuna bakarak ismini de Nene Hatun Kültür Merkezi koyduk. Hayırlı uğurlu olsun. Uğur Mumcu Mahallemizde inşaatı devam eden kültür merkezimize Şerife Bacı ismini veriyoruz. İnşallah bu isimle Sultangazi'ye hizmet verecek. Dün Esentepe'de çok güzel bir Gençlik ve Spor Merkezi & Engelliler Merkezimizin temelini attık. Yaklaşık 4600 metrekare, özellikle engelli kardeşlerimiz için oldukça önemsediğimiz, gençlerimiz ve kadınlarımız için önemli faaliyetlere ev sahipliği yapacak bu merkezimizi de inşallah 2022 yılı içinde Sultangazi'ye hediye etmiş olacağız. Bu organizasyonda emeği geçen Sultangazi Erzurumlular Derneği'ne ve çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyor, sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. "

Programda daha sonra 'Teyyo Dayı' tiplemisiyle tanınan yöresel sanatçı Cumhur Yavuz sahne alarak vatandaşları gülümseten gösterisini sundu. Etkinlik, yöresel sanatçıların verdiği konserle devam etti.

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