Süleymanpaşa Batı Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Faaliyete Geçirildi

Yapımına 2014 yılında başlanan ve 37 Milyon lira maliyetle 82 bin metrekarelik alana inşa edilen Süleymanpaşa İlçesi Batı Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi faaliyete geçirildi.



Atıksu Arıtma Tesisinin Test Suyu Alması ve Tesisin İşletilmesi bilgilendirme ve tanıtım toplantısına, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Genel müdür Yardımcısı İbrahim İçöz, yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkala İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz ile müteahhit firma yetkilileri katıldı. Toplantıda tesisle ilgili bilgi veren TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, tesislerinin devreye girmesiyle birlikte Süleymanpaşa ilçesinin kanalizasyon sularının arıtıldıktan sonra denize akacağını söyledi. Tekirdağ sahillerinin kirlenmesini önlemek adına çok büyük yatırımlar yaptıklarını söyleyen Dr. Başa, "Süleymanpaşa Batı Atıksu Arıtma Tesisinin yapımından önce hafriyat çalışması yapıldı ve 80 bin metrekarelik düz bir alan oluşturuldu. Tesisin inşaat çalışmaları planlanandan erken bir tarihte bitirilmiştir. 243 bin nüfusa hizmet edecek kapasitede olan tesis, sonradan yapılacak yatırımlar ile 365 bin kişilik nüfusa hizmet edebilecek kapasiteye ulaştırılabilecek. Azot, fosfor, organik karbon ve mikroorganizmalar en modern yöntemlerle temizlenecek. Scada otomasyon sistemi ile tam otomasyonlu olarak idare edilecek. Tesisin uzun yıllar boyunca hizmet vermesi için 100 yıl ömürlü, en kaliteli malzemeler ve makineler kullanıldı. Yaklaşık bir ay sürece deneme çalışmalarının ardından, tesisimiz tam kapasiteli olarak faaliyete geçirilecek" dedi.



37 Milyon lira maliyetle 82 bin metrekarelik alana inşa edildi



Süleymanpaşa Batı Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin inşa edildiği alanın Karadeniz Mahallesi Hayrabolu yolu üzerinde Maliye arazisi olan ve TESKİ'ye tahsis edilen 82 bin 879 metrekarelik alanda yer aldığını hatırlatan Dr. Şafak Başa, şunları söyledi:



"Bu alanın 32 bin metrekaresi inşaat alanıdır. Tesis arazisinde bulunan hafriyat için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Kasım 2014 tarihinde 6 milyon 200 bin TL bedelle ihale edilmiş olup, hafriyat çalışmalarına Mayıs ayında başlanmıştır. Toplam 897 bin 500 metreküp hafriyat tamamlanarak 15 Eylül 2015 tarihinde arıtma tesis alanı TESKİ'ye devredilmiştir. TESKİ Genel Müdürlüğünce Arıtma Tesisi projesi üzerinde İller Bankası ile birlikte müşterek çalışmalar yapılarak, işin ihalesi 2 Eylül 2015 tarihinde 37 milyon 842 bin TL bedelle yapılmıştır. İşin süresi 730 gün olup, sözleşmeye göre 2 Kasım 2017 tarihinde tamamlanması gerekmektedir. Fakat çevre düzenlemesi hariç 4 ay önce tamamlanmıştır."



"Tesiste 100 yılık ömre sahip borular kulanıldı"



Arıtma tesisinin ilk kademede 243 bin kişilik nüfusa hizmet edecek, şekilde yapıldığını ifade eden D. Başa, "Nüfusun artması durumunda proje kapsamında olan 2. kademe yapıların inşası ile 365 bin nüfusa hizmet edecek kapasiteye ulaşacaktır. Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisi, 1. kademede günde, ortalama 40 bin 440 metreküp, ikinci kademe yapıları ile 60 bin 600 metreküp suyu arıtacak kapasiteye ulaşacaktır. Tesise ulaşan atıksuyun azot, fosfor, organik karbon ve zararlı mikroorganizmalarının giderimi yapılacaktır. Arıtma prosesi 3 ana bölümden oluşmaktadır. Fiziksel Arıtma Üniteleri, kaba ve ince ızgara, havalandırmalı kum ve yağ tutucu üniteleridir. Biyolojik Arıtma Üniteleri, anaerobik havuzlar, havalandırma havuzları, çöktürme havuzları ve geridevir terfi merkezi. Çamur Bertaraf Yapıları ise, fazla çamur pompa istasyonu, çamur susuzlaştırma binası, çamur Dengeleme Tankı, Geçici Çamur Depolama Alanı olarak özetlenebilir. Tesiste kullanılan tüm borular uygun basınç sınıfında ve en az 100 yıl ömre sahip korozyona dayanıklı paslanmaz ve yüksek yoğunluklu polietilen borular kullanılmıştır. Tesisin tüm mekanik ve elektrik imalatlar tamamlanmıştır. Bu işler tamamlanırken İlbank A.Ş. ve TESKİ kontrol mühendislerince, teknik şartnamelerde, ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilen şartları sağlayan ve daha önceki deneyimlerden edinilen bilgiler dikkate alınarak mekanik ve elektrik tercihi ekipman tercihi yapılmıştır. Ayrıca arıtma prosesi seçilirken, her ekipman yada ünite yedeğiyle birlikte teşkil edilmiş ve bu sayede, kirlilik yükü ve atıksu debisindeki salınımlara, geçici arızalara toleransı yüksek ve kesintisiz olarak hizmet vermeye müsait bir sistem oluşturulmuştur" diye konuştu.



"165 bin 600 kişinin bütün atığı denize gidiyor"



Toplantıda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Yaşım gereği Tekirdağ'ın 17 bin nüfusunu bilen birisiyim. Osmanlı ve Bizans döneminden kalma 7-8 tane kanallar vardı. O kanallardan sular denize gidiyordu. Ama o zamanlar ne deterjanlar ne de kimyasallar vardı. Berrak ve akvaryum gibiydi deniz. O günleri görmüş birisi olarak bugün geldiğimiz noktada şuanda merkezin nüfusu 165 bin 600, köylerle beraber 190 bini bulduk. 165 bin 600 kişinin bütün atığı denize gidiyor. Biz bu denizden balık yiyoruz ve denize girmeye çalışıyoruz. Bugün benim için tarihi gün derken, bir Tekirdağlı olarak, Tekirdağ için yapılan bu hizmeti gurur ve mutlulukla karşılıyorum. Bir zamanlar Tekirdağ'da su yoktu. 4-5 Günü bulan su kesintileri sık sık yaşanıyordu. Bugün bu noktalara gelmemiz kolay olmadı. Süleymanpaşa kolay bir ilçe değil. 14 mahallesi var. Çarpık yapılaşmadan dolayı alt yapı yapacağımız sokağa makina girmiyor" dedi.



"Tekirdağ çok önemli bir tesis kazandı"



Göreve geldiklerinden itibaren bugün bin 192 gün olduğunu hatırlatan Başkan Albayrak, "623 gün daha buradayız kısmet olursa. Bin 192 günde Tekirdağ'ı kademeli bir şekilde bu günlere getirdik. Karadeniz mahallesinden başlayıp, bitirerek, bugün sadece 4 tane sıkıntılı mahallemiz kaldı. Çınarlı, Zafer, Aydoğdu ve Gündoğdu mahalleleri. Çınarlı mahallesinde de gerekli çalışmalar yapılıyor. Üst yapı ile birlikte Temmuz sonunda Çınarlı mahallesinden de çıkmış olacağız. Geriye de Zafer, Aydoğdu ve Gündoğdu mahalleleri kalıyor. Orman Su İşleri Bakanlığımızın dün bir beyanatı oldu. TESKİ Genel Müdürümüz Şafak Beye de ilettim. Bütün belediyelerden şunu rica ediyorum diyor; su zengini bir ülke değiliz. Alt yapılarını biran evvel bitirsinler. Su kaçaklarını önlesinler. Bu konu hakkında çalışma yapmayan belediyeler hakkında da soruşturma açacağım diyor. Doğru bulurum evet ama biz bunu 3 senedir yapıyoruz. Geldiğimiz nokta oldukça iyi bir yerde. Biz şuan Süleymanpaşa'da olduğumuz için Süleymanpaşa'yı konuşuyoruz. Ben 11 ilçenin Büyükşehirin belediye başkanıyım. Süleymanpaşa ilin merkezi. Geldiğimiz noktada Tekirdağ çok önemli bir arıtma tesisi kazandı. İçmesuyu hatlarımız bizim için çok önemli. Sarılar Mahallemizden Süleymanpaşa'ya gelen hattı yeniliyoruz. Bütün hizmetlerimizi vatandaşlarımız için yapıyoruz, hizmetin siyaseti olmaz. Çalışmalarımız esnasında vatandaşların gösterdiği sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederim. Bu tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve Tekirdağ'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Toplantın ardından arıtma tesisini gezildi ve arıtma faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi. Daha sonra Genel Müdür Şafak Paşa, basın mensuplarına Altınova Mahallesi'nde bulunan TM12 Arıtma Tesisinin çalışma sistemini yerinde göstererek anlattı. - TEKİRDAĞ