Şükrü Avşar kimdir?

1 Şubat 1958, Sivas doğumlu olan İş adamı, sinema filmi yapımcısıdır. Sektörde farklı iş deneyimlerinden sonra Türkiye'de kendi sinema salonlarını işletmeye başlamıştır. 1984 yılında Avşar Film'i kurmuştur. 1986 yılından başlayarak birçok ünlü ve Oscar kazanmış yabancı yapımları ithal etti. Şükrü Avşar kimdir, kaç yaşında? Şükrü Avşar nereli, mesleği nedir? Şükrü Avşar hayatı ve biyografisi nedir?

1 Şubat 1958, Sivas doğumlu olan İş adamı, sinema filmi yapımcısıdır. Sektörde farklı iş deneyimlerinden sonra Türkiye'de kendi sinema salonlarını işletmeye başlamıştır. 1984 yılında Avşar Film'i kurmuştur. 1986 yılından başlayarak birçok ünlü ve Oscar kazanmış yabancı yapımları ithal etti. Şükrü Avşar kimdir, kaç yaşında? Şükrü Avşar nereli, mesleği nedir? Şükrü Avşarhayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞÜKRÜ AVŞAR KİMDİR?

Şükrü Avşar İş adamı, sinema filmi yapımcısıdır. 1 Şubat 1958, Sivas doğumludur. Sektörde farklı iş deneyimlerinden sonra Türkiye'de kendi sinema salonlarını işletmeye başladı. 1984 yılında Avşar Film'i kurmuştur. 1986 yılından başlayarak birçok ünlü ve Oscar kazanmış yabancı yapımları ithal etti. Bunlar arasında Miss Daisy'nin Şoförü, Misisipi Ynıyor, Kurtlarla Dans, Kill Bill 1 ve 2 de yer alıyor. 1999 yılında Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü alan " Salkım Hanım'ın Taneleri " adlı sinema filminin yapımcılığını üstlendi.

"Hemşo", "Kolay Para" ve Türkiye'de olduğu gibi dünya çapında da büyük yankı uyandıran "Babam ve Oğlum" Şükrü Avşar'ın diğer yapımlarındandır. Ayrıca 2003'den beri televizyon dizisi yapımcılığını da film ithalatı ve salon işletmeciliği ile birlikte yürütmektedir."Sultab Makamı", "Kurşun Yarası", "Çemberimde Gül Oya", "Kabuslar Evi", "Kırık Kanatlar", "Ihlamurlar Altında" isimli dizi filmlerinin yapımcısıdır. Osmanlı Cumhuriyeti, Evim Sensin ve Sevimli ve Tehlikeli gibi filmlerin de yapımcılığını üstlenen Avşar, son olarak 'Karagül' dizisinin yapımcısıydı.

2015 yılı vergi rekortmenlerinden 100 kişinin yer aldığı listede sanat dünyasından sadece üç isim yer aldı. Listede geçtiğimiz yıl 44. sırada yer alan Acun Ilıcalı bu yıl 7,644,205,90 TL ile 25. sıraya yükseldi. Ünlü şovmen Cem Yılmaz ise 5,222,250,03 TL ile 42. sıra yer aldı. Listede en dikkat çeken isim ise yapımcı Şükrü Avşar oldu. Son yıllarda listede hiç yer almayan Şükrü Avşar bu yıl 12,088,736,01 TL ile listede 16. sırada yer aldı. 2015 yılı vergi rekortmenleri arasında en dikkat çeken isim ise yapımcı Şükrü Avşar oldu. Son yıllarda listede hiç yer almayan Şükrü Avşar bu yıl 12,088,736,01 TL ile listede 16. sırada yer aldı. Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı gibi isimleri geride bırakan ünlü yapımcı Şükrü Avşar hurriyet.com.tr'ye şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz de sıralamayı bu sabah öğrendik, mutlu olduk. Geçmiş yıllarda da ilk yüze girmiştim. Bir sene işleriniz iyi gider, fazla vergi ödersiniz, ama seneye değişebilir. Diğer isimler yatırıma yönelmiş olabilir.Herkes vergisini tam öderse ülkemiz gelişir, insanlarımızın refah seviyesi yükselir."

YAPIMCILIĞINI YAPTIĞI DİZİ VE FİLMLER

Zalim İstanbul (2019)

Sevimli Tehlikeli 2 (2016)

Barbaros (2016)

Mazlum Kuzey -(2015)

Sevimli Tehlikeli -(2015)

Kahpe Bizans 2 (2015)

Pişt (2015)

Not Defteri - (2014)

Karagül - 3.Sezon - () (2014)

Yer Gök Aşk - sezon 3 - () (2013)

Karagül (2013)

Su ve Ateş (2013)

Karagül Sezon 2 (2013)

Kedi Özledi (2013)

Bugünün Saraylısı Sezon 1 (2013)

Lale Devri (2012)

Evim Sensin (2012)

Yer Gök Aşk (2011)

Her şeye Rağmen (2011)

Lale Devri (2010)

Yer Gök Aşk (2010)

Türkler Çıldırmış Olmalı - (Türkler Çıldırmış Olmalı: Görev Afrika) (2009)

Ulak (2008)

Osmanlı Cumhuriyeti (2008)

Çemberin Dışında (2008)

Süper Babaanne (2008)

Aşk Yakar (2008)

Yersiz Yurtsuz (2007)

Kabuslar Evi Takip - (Takip) (2006)

Kabuslar Evi Son Dans - (Son Dans) (2006)

Kabuslar Evi Seni Beklerken - (Seni Beklerken) (2006)

Kabuslar Evi Çizgisiz Zamanlar - (Çizgisiz Zamanlar) (2006)

Kabuslar Evi Hayal-i Cihan - (Hayal-i Cihan) (2006)

Kabuslar Evi: Karanlıktan Gelen (2006)

Kabuslar Evi: Çarşamba Karısı (2006)

Ihlamurlar Altında (2006)

Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak (2006)

Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar (2006)

Kabuslar Evi: Bir Kış Masalı (2006)

Gözyaşı çetesi 2006 (2006)

İade-i Ziyaret (2006)

Kabuslar Evi:bir Kış Masalı (2006)

Babam ve Oğlum (2005)

Ihlamurlar Altında (2005)

Kırık Kanatlar (Dizi) (2005)

Çemberimde Gül Oya (2004)

Kurşun Yarası (2003)

Hadi Uç Bakalım (2003)

Kurşun Yarası (2003)

Kolay Para (2002)

Hemşo (2001)

Gönül Yarası (2001)