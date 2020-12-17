Son dakika haber! - Su seviyesi azalan Salda Gölü'nde küçük adacıklar oluştu- Salda Gölü'nün su seviyesi yaklaşık 30 metre çekildi- Kuraklık Salda Gölü'nü de etkiledi-...

- Su seviyesi azalan Salda Gölü'nde küçük adacıklar oluştu

Salda Gölü'nün su seviyesi yaklaşık 30 metre çekildi

Kuraklık Salda Gölü'nü de etkiledi

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel: "Göl son 10 yılda 25-30 metre çekildi"

ISPARTA - Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'daki Salda Gölü'nde son yıllardaki kuraklık nedeniyle su seviyesinde çekilmeler yaşanıyor. Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, gölde yaşanan çekilmelerin 25-30 metreye yaklaştığını belirterek, "Türkiye'de diğer göllerin başına gelenler Salda Gölü'nün de başına geliyor" dedi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde kumsalı ve rengi ile Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ne her geçen yıl ilgi daha da artıyor. Ancak turist sayının arttığı gölde son yıllardaki kuraklık nedeniyle su seviyesinde çekilmeler yaşanıyor. Yaklaşık 30 metreye ulaşan çekilmelerle gölün bazı bölgelerinde küçük adacıklar ortaya çıktı.

"Çekilmeler çok büyük değil"

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, kuraklık nedeniyle her yerde olduğu gibi Salda Gölü'nde de çekilmeler olduğuna değindi. Su seviyesindeki bu çekilmelerin çok büyük olmadığını ifade eden Şenel, "Salda Gölü çok derin bir göl olduğu için diğer göllerde çekilme hemen belli oluyor ancak buradaki çekilme diğer göllerle kıyaslanacak kadar değil. Ben 1959 yılından beri bu gölü bilirim. Tabii ki kuraklık olduğu zaman çekilme oluyor. Yağışlar fazla olunca sular yükseliyordu. Ama son yıllarda kuraklık arttıkça ayrıca yanlış sulama, sondajlar ve çevresine yapılan göletler gölün suyunun azalmasına neden oldu. Burada Düden Göleti, Doğanbaba ve yeni yapılan Kayadibi göletleri var. Ayrıca daha önce yapılmış Yeşilova göleti var. Bu göletler göle gelen sulara engel oluyor. Burası canlı olarak sürekli ancak Sultanpınar'ındaki suyla besleniyor. Gölümüz suyu tatlı olan bir göl. Suyu içilebilecek bir nitelikte. Ayrıca endemik yapıya sahip bir göl. Doğal olan şeyi değiştirmemiz mümkün değil. Belediye başkanı olarak gölün korunması ve temiz tutulması üzerinde duruyorum. Son yıllarda bu konuda titiz davranılmaya başlandı. Bu sevindirici bir şey" dedi.

"Gölümüz cahilce kullanılmamalı"

Burdur Valiliği'nin gölle ilgili önümüzdeki dönemde daha sıkı tedbirler alacağını ifade eden Şenel, "Sayın valimiz gölle ilgili daha sıkı tedbirler alınacağını hatta göle girmenin bile yasaklanabileceğini dile getirdi. Bu durum bizi memnun etti. Göle yakın yerlerde konaklama yaptırmak istemiyoruz valiliğimiz ve kaymakamlığımız da bu konuda hassas davranıyor. Gölde konaklamaya engel olmalıyız. Sabah gelinmeli akşam gidilmeli. Eskiden gelen turist sayısı ile şimdiki farklı olduğundan artık gölümüz cahilce kullanılmamalı" diye konuştu.

"Yaklaşık 25-30 metre çekilme var"

Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Salda Gölü'nde son 10 yılda 25-30 metre kadar çekilme yaşandığını belirterek, "200 metre çekildi diye söylentiler var benim ilkokulda öğrendiğim derinliği 185 metre idi. 185 metrenin 200 metresi çekilirse burada göl kalmaz. Çekiliyor mu gerçekten çekiliyor. Bu da yağışların azlığı ve etrafına yapılan göletler ile sondajlardan kaynaklanıyor. Türkiye'de diğer göllerin başına gelenler Salda Gölü'nün de başına geliyor. Biz istiyoruz ki bu göl hiç çekilmesin. Korkuyoruz tabi. Gölü kirletmek nasıl ürkütücü ise Türkiye'nin en derin tatlı su gölü olan bu göl çekilmemeli. Korumak için de sadece b u olayı sadece devlete sadece ve belediye ile vatandaşa yüklemek olmaz. Ortaklaşa olarak bu iş çözülmeli. Biz belediye olarak elimizden gelmeyeni de yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN