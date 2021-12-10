Su diyeti nedir? Su diyeti nasıl yapılır?

Günümüzde, kadın erkek faretmeksizin istenmeyen kilolarından kurtulmak ister. Kişiler, zaman zaman diyet yapmaya karar verirler. Bununla birlikte, başvurdukları ilk yöntemlerden biri de diyet yapmaya karar vermeleri oluyor. Geçmişten günümüze kadar birçok kullanılan diyet programları yer alıyor. Bu programlar kişiden kişiye göre değişiklik gösterebiliyor. Kilo sorunları olan birey, alternatif diyet listelerine başvurabiliyor. Son zamanların en popüler olan diyeti: Su diyeti! Su diyeti nasıl yapılır? Su diyeti nedir nasıl yapılır? Su orucu diyeti nasıl yapılır? Limonlu su diyeti nasıl yapılır? Öğrenmek istediğiniz bütün bilgiler haberimizin detaylardadır…

SU DİYETİ NEDİR NASIL YAPILIR?

Su diyeti nedir ve nasıl yapılır? Su diyeti son zamanların en popüler diyeti olmaktadır. Zayıflamak için insanların başvurduğu yeni diyet listesi, su diyeti olan bu reçete günü gününe uygulandığı takdirde kısa zamanda istenilen sonuç elde edilir.

Su diyeti nedir? Su diyeti, gün içerisinde bol bol su ve sıvı içecek dışında herhangi bir yiyecek alınmaması gerekiyor. Su diyetinin ilk ortaya çıkışı ve tercih edildiği tarihe dair spekülasyonlar taşır. Su diyetinin altında elbette bir teori yatıyor. İnsan biyolojisini kapsayan bilgilerden beslenir. Bu teoriye ve bununla ilgiliyapılan araştırmalara göre, soğuk su içildiğinde suyun sıcaklığının vücut sıcaklığına denk getirilmesi için vücut ekstra kalori yakmaktadır. Bu yol da, kilo verilmesini hızlandırarak daha kolay hale getirmiş oluyor.

Günlük hayatta çokça ihmal edilen su tüketimini, bu sayede günlük hayatta alınması gereken su miktarını vücut almış oluyor. Yeterli miktarda su alınmasına yardımcı olan bu diyet sayesinde, böbrekler daha fazla çalışıyor ve vücuttan toksinlerin atılmasına olanak tanınıyor. Birçok insanda bulunan eklem ağrısını gideriyor. Bununla birlikte, sıvı tüketim omurgayı korumaya yardımcı olan su, kan basıncını dengeliyor ve bununla beraber vücut sıcaklığının ayarlanmasına da fayda sağlamaktadır. Sağlıklı kilo verimi için mutlaka bir diyetisyene başvurmalısınız.

İnsan bedeni her zaman suya ihtiyaç duyar. Su, insan bedenine faydaları saymakla bitmez. Su diyeti, diyetin yanı sıra cildin kurumamasına yardımcı olur. Her daima cildiniz ve bedeniniz sağlıklı bir yapıya dönüşür. Bireyin günlük su tüketimi çok önemlidir. Uzmanlar tarafında, günde en az 2 litre su tüketilmesi öneriliyor. Bu sayede insan bedeni daha sağlıklı ve temiz bir yapıya sahip olabiliyor. Aynı zamanda su tokluk hissi verdiği için kan basıncının düşmemesi ve gerekli besin kaynağı/öğelerinin alınması için tüketilen diğer sıvılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

SU DİYETİ NASIL YAPILIR?

Su diyeti nasıl yapılır? Günlük hayatta yetişkin bir bireyin en az 2 litre su tüketilmesi önerilmektedir. Sağlıklı bir bedene kavuşmak için su tüketimi çok önemlidir. Son zamanların en çok tercih edilen diyet listelerin başında su diyeti gelmektedir. Su diyeti yapan kişi, aynı zamanda ödemlerinden de kurtulmuş oluyor. Su vücuttan ödem atılmasına yardımcı olan, vücut için sağlıklı bir besin kaynağıdır.

Su diyetini yaparken dikkat edilmesi gereken bazı konular yer almaktadır. Uzmanlar, diyetin yalnızca su tüketilerek uygulanmasının son derece vücuda zararlı olduğu konusunda uyarmaktadır. Ayrıca, bol sıvı tüketiminin beraberinde sıvı içeriği ve besin değerleri yüksek gıdaların öğünlere eklenmesini tavsiye edilmektedir.

Su diyetine başlamadan önce bir diyetisyen tarafından yardım alınması gerekiyor. Diyetler kişiye özeldir. Farklı her insanda diyet listeleri değişiklik gösterebiliyor.

Birinci gün:

Diyetin ilk günü vücudu hazırlamak için pişmemiş, ham sebze ve meyveler tüketilmesi önerilmektedir. İlk günün akşamı ise bağırsaklarda biriken ödemi atabilmek ve bağırsakları temizlenmesi için 1 litre ılık suya 1 tatlı kaşığı karbonat atıldıktan sonra, bir süre beklenir ve sonrasında bu karışım tüketilebilir.

İkinci gün:

Su diyetinin, ikinci gününde 1 litre ılık suya 2 adet limon sıkılabilir ve 2 – 3 kaşık da doğal bal eklenerek tüketilebilir. Bu karışımı, güne başlamadan önce tüketilmesi önerilir. Bununla birlikte sonra, gün içerisinde her saat başı bir bardak su içmeye devam edilebilir.

Üçüncü gün:

Üçüncü günde artık bedenizinin diyete tamamen ayak uydurmaya başlamıştır. Bugünden itibaren, her sabah güne başlamadan önce ikinci günde hazırladığınız karışımın aynısından tüketmelisiniz. Aynı zamanda, yine her saat 1 bardak su içerek günü geçirmelisiniz.

Dördüncü gün:

Bugün artık dördüncü gün. Aynı birinci günde olduğu gibi karbonat ve ılık su karışımı içerek bağırsakların temizlenmesinde yardımcı olur. Su diyeti süresinin devamında herhangi bir sağlık problemi ortaya çıkarsa hemen bir uzmana başvurulmalıdır.

SU ORUCU DİYETİ NASIL YAPILIR?

Su orucu diyeti, kişiye göre gün sayısı değişiklik gösterebilir.Bu oruç sayesinde günlük 2,5- 3 litre suyun yanında bitki çayları, meyve suları, sebze çorbaları, meyveler ve detoks suları gibi birçok farklı alternatif sıvılar tüketilmektedir. Çok düşük kalorili bir diyet olduğu için vücutta enerji açığı oluşmakta ve metabolizmayı da bir miktar hızlandırdığı için kilo kaybı gözle görülür bir fark oluşur. Bu oruç sadece su tüketilerek uygulanabildiği gibi sıvı içeriği yüksek besinlerin beslenmeye eklenmesiyle de uygulanabilmektedir. Orucun sadece su içilerek yapılması günlük alınması gereken besin öğelerinin yeterli miktarda alınamayacağı için bu diyeti uygulayacak olan kişilerin yiyeceklerin besin değeri yüksek olan yiyeceklerin diyete eklenmesinde fayda sağlar.

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