Srebrenitsalı anneler, Diyarbakır'daki annelerle buluştu

16.10.2019 13:25

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 55 aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini 44'üncü günde de sürdürdü. Bosna-Hersek'ten Türkiye'ye gelen ve aralarında milletvekillerinin de bulunduğu, 17 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve 94 Srebrenitsa annesi, Diyarbakır'da oturma eylemini sürdüren annelerle buluştu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemine başladı. Eylemin 44'üncü gününde 55 aile, HDP il binası önündeki bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: DHA