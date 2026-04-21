Kandıra'da Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı

Kandıra'da yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, Orman İşletme Şefi'nin bir müteahhitten rüşvet aldığı iddiaları üzerine genişletildi.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında jandarma ekipleri tarafından şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Kandıra ilçesinde geçen ay Araman Orman İşletme Şefi Hüseyin Buğra Dege'nin, bölgede orman kesimi yapan bir müteahhitten işlem karşılığında para aldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında suçüstü yakalanıp tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturma derinleştirildi. Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şafak vakti yapılan baskınlarda yolsuzluk, rüşvet ve kamu zararına neden olma suçlamasıyla çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, Kandıra Orman İşletme Şefliği'nde de arama yapıldı.

