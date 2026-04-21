Zincir markette satılan muzların görüntüsü müşterileri hayrete düşürdü

3 harfli zincir marketlerden birinde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kararmış muzların indirimli fiyatla satışa sunulması vatandaşların tepkisini çekti.

Market reyonunda çekilen fotoğrafta, büyük ölçüde kararmış ve tüketim sınırına gelmiş muzların kasalar üzerinde sergilendiği görüldü. Ürünün önüne yerleştirilen etikette ise “Yerli muz kg 99,90 TL yerine 75,00 TL” ifadelerinin yer aldığı dikkat çekti.

VATANDAŞLAR ŞAŞKIN: BU ÜRÜN SATILIR MI?

Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, bu denli kararmış bir ürünün satışa sunulmasını eleştirirken, indirimli fiyatın da dikkat çekici olduğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paylaşılan fotoğrafın ardından kullanıcılar hem ürünün kalitesini hem de fiyat politikasını tartışmaya açtı. Bazı kullanıcılar ürünlerin israf edilmemesi adına satışa sunulmasını savunurken, bazıları ise tüketiciye bu şekilde ürün sunulmasını eleştirdi.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Bu kadar iplemiyorlar işte insanları.

- Üstüne para vermeleri lazım

- Pes! Bunlar insanlarla dalga geçiyor sanırım

- Bedava olsa alınmaz be

