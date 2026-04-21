Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, İran’a ait “Sili City” adlı petrol tankerinin Arap Denizi’ni geçerek dün gece ülkenin kara sularına girdiğini açıkladı. Açıklamada, geçişin İran donanmasının operasyonel desteğiyle gerçekleştiği belirtildi.

"İRAN'A GİRMEYİ BAŞARDI"

Ordu tarafından yapılan açıklamada, “İran petrol tankeri, ABD deniz filosunun tekrarlanan uyarı ve tehditlerine rağmen ülkenin kara sularına girmeyi başardı” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca İran donanmasının tankeri Arap Denizi’nden ülke kara sularına güvenli şekilde ulaştırdığı vurgulanarak, tankerin saatler önce güneydeki İran limanlarından birine demirlediği bildirildi.

DAHA ÖNCE DE BİR GEMİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan daha önce Tesnim Haber Ajansı, İran’a ait “Shojaa-2” adlı bir yük gemisinin ABD’nin liman ve kıyılara yönelik ablukasına rağmen Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini duyurmuştu.

ABD BİR İRAN GEMİSİNİ ELE GEÇİRMİŞTİ

İran'a "deniz ablukası" kararı alan ABD, 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine ateş açtıklarını ve gemiyi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

ABD 12 NİSAN'DA ABLUKA İLAN ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Nisan’da Hürmüz Boğazı’na giriş-çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukası ilan etmişti. Buna rağmen çoğu petrol ve sıvılaştırılmış gaz taşıyan birçok İran gemisinin Çin, Hindistan ve diğer ülkelere ulaşmayı başardığı ifade ediliyor.