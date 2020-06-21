SPOR Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sürmen Şampiyonluk konusunda tereddütümüz yok
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SPOR Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sürmen Şampiyonluk konusunda tereddütümüz yok

SPOR Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sürmen: Şampiyonluk konusunda tereddütümüz yokSelçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA) - Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor'un emin adımlarla hedefe gitmekte olduğunu belirterek, "Bir takım olayların bazı aktörleri Trabzonspor'un...

21.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:52

SPOR Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sürmen: Şampiyonluk konusunda tereddütümüz yok

Selçuk BAŞAR/ TRABZON,(DHA) - Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor'un emin adımlarla hedefe gitmekte olduğunu belirterek, "Bir takım olayların bazı aktörleri Trabzonspor'un şampiyonluğu konusunda acaba engel olabilir miyim düşüncesine kapılmış olacak ki bir takım hatalar yapıyorlar. Hedefe giderken çekeceğimiz her çile kutsaldır. Futbolda hedef beklenmez hedefe gidilir. Şampiyonluk konusunda tereddütümüz yok" dedi.

Trabzonspor Divan Kurulu tarafından, hakem hatalarıyla ilgili Trabzon milletvekilleri, sivil toplum örgütü başkanları, siyasi partilerin il temsilcileri, ilçe belediye başkanlarının katılımıyla Ortahisar Belediye Meclisi Salonu'nda bir basın toplantısı düzenlenip, ortak bildiri yayımlandı.

Toplantıda konuşan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, hakem hatalarını değerlendirerek, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a yönelik eleştirilerde bulundu. Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüdüğünü, bu konuda herhangi bir tereddütleri bulunmadığını kaydeden Sürmen, "Şampiyonluk konusunda bir tereddütümüz yok. Böyle bir amaçla da bu toplantı düzenlenmedi. Çünkü biz hem futbolcularımıza hem hocamıza hem yönetimimize güveniyoruz. Bu konuda en ufak tereddütümüz yok. Önce yılların birikimi bir takım şeyler var. Bu bir takım olayların bazı aktörleri Trabzonspor'un şampiyonluğu konusunda acaba engel olabilir miyim düşüncesine kapılmış olacak ki bir takım hatalar yapıyorlar. Biz hiçbir şampiyonluğu, bir takım ayak oyunlarına veya hakem hatalarına yüklemedik" dedi.

"HAKKIMIZI YEDİRTMEYİZ"

Bordo-mavili camianın haklarını yedirtmeyeceklerini belirten Sürmen, "Çıktık çatır çatır futbolumuzu oynadık galibiyetlerimizi aldık daha sonra hakkıyla mağlup olduğumuz maçlardan sonra hiç sesimiz çıkmadı. Bizi sahamızda dahi yense o futbol takımına, yöneticilerine teşekkür etmesini biliriz. Ama hakkımızı yedirtmeyiz. Bu zor günde evimize dahi misafir kabul etmezken burada risk alıp bir toplantı yapıyorsak bir hedefimiz var demektir. Bu hedefe giderken de çekeceğimiz her çile kutsaldır. Futbolda hedef beklenmez hedefe gidilir. Trabzonspor da emin adımlarla hedefe gitmektedir? diye konuştu.

"TANIDIK SENARYOLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Toplantında konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de "Bazı çevreler Trabzonsporumuzun şampiyonluğunun önünü kesmek için üstün gayret sarf etmektedirler" diyerek ortak bildiriyi okudu.

Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda önünün kesilmeye çalışıldığını aktaran başkan Genç, bildiride şunları söyledi:

"Çok başarılı geçirdiğimiz bir sezonun sonlarına yaklaşırken, yine bildik, tanıdık ve şerbetli olduğumuz senaryolarla karşı karşıyayız. Trabzonsporumuz; ne yazık ki bazı çevreleri rahatsız etmekte, bu çevreler Trabzonsporumuzun şampiyonluğunun önünü kesmek için üstün gayret sarf etmektedirler. Ekonomik, idari ve sportif olarak Türkiye'de taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonsporumuz; ne üzücüdür ki rekabet kültüründen uzak, adil ve hakkaniyetli yarış anlayışından bihaber, hırsları yüzünden gözleri kör olmuş bazı kimselerin kirli tezgahlarına konu edilmek istenmektedir. Bugün burada; Trabzonsporumuzun hakkını, sevincini, alın terini, mutluluğunu ve refahını çalma gayreti içinde olanlara son uyarımızı yapacağız."

"TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞU SÖKE SÖKE ALACAKTIR"

Kentteki yerel gazetelerin ortak manşetle çıktığını hatırlatan başkan Genç şunları söyledi:

"Bugün yerel gazetelerimiz ortak bir manşetle çıktı. O manşetin başlığı 'Her Yol O'na Çıkıyor' şeklindeydi. Gazetelerimiz çok haklı ve doğru bir detayı ortaya koydu. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekilliği, TFF Başkanvekilliği ve Kulüpler Birliği Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuş Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı uyarıyorum! Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Hamza Işın, Turgay Güdü ve Abdurrahman Arıcı gibi kendisinin de bizzat içinde bulunduğu 2010-2011 sürecinde Trabzonsporumuzun hakkı, emeği, alın teri çalınmış ve kulübümüz hakkı olanı alamamıştır. Bugün tekrar bu yöntem deneniyorsa, bilinsin ki sonuçları 2011'deki gibi olmaz! Sene 2011 değildir ve Trabzonspor da 2011'deki Trabzonspor değildir! Bizler Gümüşdağ'ın TFF ve MHK'de kurduğu yapıyı ve düzeni biliyoruz. O yüzden bir kez daha ve son kez kendisini uyarıyoruz. Trabzonspor'un hakkını çalan, vebalinden daha büyük bir ağırlığın altında kalır! Trabzonspor bu sene hakkı olan Cemil Usta Sezonu Şampiyonluk Kupasını söke söke alacaktır! Bakınız bir kez daha tekrar ediyorum; söke söke alacaktır! Bunu ne Göksel Gümüşdağ ne de onun ortakları engelleyememektir."

SPOR Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sürmen Şampiyonluk konusunda tereddütümüz yok

Kaynak: DHA

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