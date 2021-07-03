SPOR Beşiktaş'ın şampiyonluk bayrağı Büyükçekmece'de göndere çekildi
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SPOR Beşiktaş'ın şampiyonluk bayrağı Büyükçekmece'de göndere çekildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Beşiktaş'ın şampiyonluk bayrağı Büyükçekmece'de göndere çekildiAli DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Büyükçekmece Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Şampiyonlar Anıtı'na bayrak çekme töreni bu yıl Beşiktaş için yapıldı.

SPOR Beşiktaş'ın şampiyonluk bayrağı Büyükçekmece'de göndere çekildi

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Büyükçekmece Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Şampiyonlar Anıtı'na bayrak çekme töreni bu yıl Beşiktaş için yapıldı.

Düzenlenen törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban ve taraftarlar katıldı. Belediye başkanı Hasan Akgün açılış konuşmasında "Ahmet Nur Çebi başkanımızla 2016-2017 şampiyonluk bayrağını yine beraber asmıştık. 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan gururumuz Beşiktaş'ı kutluyoruz. Türk sporuna, Türk gençliğine hizmet eden bu kulübe, başkanlık yaparak aramızdan ayrılan tüm başkanlarımızı rahmetle anıyoruz. Hepsi büyük hizmetler verdi. Çebi dönemiyle Beşiktaş başka bir atağa girdi. Galatasaray'ın şampiyonluk, ayağına kadar geldi ama Beşiktaş bileğinin hakkıyla aldı. Sizden ve tüm başkanlarımızdan Avrupa'da da başarılı olunan bir döneme hazırlık yapmanızı rica ediyoruz. Beşiktaş'ı kutluyorum" diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi ise "Bir Galatasaraylı olarak sayın başkan bizi alkışladı. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un ve diğer takımlarımızın olmadığı bir ligin tadı tuzu olmuyor. İyi ki varsınız. O da hem Trabzonsporlu ve Galatasaraylı ama ben sadece Beşiktaşlıyım. Bir Karadeniz çocuğuyum. Bayrağımızı dalgalandıracak olan Büyükçekmece halkına ve başkana teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi konuşması sırasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'den altyapı için kullanılması şartıyla bir arazi talebinde bulundu. Başkan Akgün ise bu talebe Büyükçekmece basketbol takımıyla ortak yatırım için bir arazinin kullanım sözünü verdi.

Öte yandan başkan Çebi konuşmasının devamında, "Gençliğimizin pamuk ipliğiyle hayata bağlı olduğu bir dönem yaşıyoruz. Spor yapan gençlerimiz huzurlu, sağlıklı, devletine ve ailesine faydalı olduğunu görüyoruz. Başkanımızdan sözümüzü aldık" şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra iki başkan şampiyon Beşiktaş'ın bayrağını anıtta yer alan göndere çekti.

SPOR Beşiktaş'ın şampiyonluk bayrağı Büyükçekmece'de göndere çekildi
SPOR Beşiktaş'ın şampiyonluk bayrağı Büyükçekmece'de göndere çekildi
SPOR Beşiktaş'ın şampiyonluk bayrağı Büyükçekmece'de göndere çekildi
SPOR Beşiktaş'ın şampiyonluk bayrağı Büyükçekmece'de göndere çekildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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