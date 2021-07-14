BAŞPEHLİVAN GÜRBÜZ'E, ANTALYA'DA COŞKULU KARŞILAMA
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BAŞPEHLİVAN GÜRBÜZ'E, ANTALYA'DA COŞKULU KARŞILAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne'de düzenlenen 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olan Ali Gürbüz, memleketi Antalya'da coşkuyla karşılandı.

Edirne'de düzenlenen 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olan Ali Gürbüz, memleketi Antalya'da coşkuyla karşılandı. Üstü açık otobüsün öncülük ettiği araç kortejiyle kalabalığı selamlayan Ali Gürbüz, 'Amacım önümüzdeki yıl da başpehlivan olup altın kemeri ebediyen babama götürmek. Yarım kalan hikayeydi" dedi. 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Koç'u yenerek altın kemeri kazanan Gürbüz, Antalya'nın gururu oldu. Korkuteli Belediyesi'nin Başpehlivanı Ali Gürbüz, memleketi Antalya'da coşkulu kalabalıkla karşılandı. Kentin kuzey girişi Kepezüstü'nde Gürbüz'ü karşılayan kalabalık, fotoğraf çektirip tebrik etti. Üstü açık otobüsle araç korteji yapan Ali Gürbüz'e hemşehrileri sevgi gösterisinde bulundu. Çok mutlu olduğunu aktaran Ali Gürbüz, "Hemşehrilerime bunu yaşattığım için gururluyum. Böyle büyük organizasyonda toplamda 4'üncü şampiyonluğum oldu. 2019-2021 yıllarında 2 defa üst üste şampiyon oldum. Altın kemeri aldım. Önümüzdeki yıl da başpehlivan olup Antalya tarihine ilki yaşatmak istiyorum" dedi. Edirne'de yaşanan fayton kazasıyla ilgili de konuşan Gürbüz, 'Ucuz atlattık. Bende bir şey olmadı çok şükür" diye konuştu.

"BABAMIN MEZARINA GÖTÜRECEĞİM"

Her Kırkpınar sonrası babası eski başpehlivan Recep Gürbüz'ün mezarını ziyaret edip altın kemeri babasına götürdüğünden söz eden Ali Gürbüz, 'Amacım önümüzdeki yıl da başpehlivan olup altın kemeri ebediyen babama götürmek. Yarım kalan hikayeydi. Babam ebedi olarak alamadı kemeri ama ben alıp ona götüreceğim" dedi. Gürbüz, daha sonra konvoy eşliğinde şehir turu yaptı.

BAŞPEHLİVAN GÜRBÜZ'E, ANTALYA'DA COŞKULU KARŞILAMA
BAŞPEHLİVAN GÜRBÜZ'E, ANTALYA'DA COŞKULU KARŞILAMA
BAŞPEHLİVAN GÜRBÜZ'E, ANTALYA'DA COŞKULU KARŞILAMA
BAŞPEHLİVAN GÜRBÜZ'E, ANTALYA'DA COŞKULU KARŞILAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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