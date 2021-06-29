SPOR Bakan Kasapoğlu, Ardahan'da gençlerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Bakan Kasapoğlu, Ardahan'da gençlerle buluştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Bakan Kasapoğlu, Ardahan'da gençlerle buluştuDeniz BAŞLI / ARDAHAN, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ardahan'da gençlerle buluştu.

SPOR Bakan Kasapoğlu, Ardahan'da gençlerle buluştu

Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ardahan'da gençlerle buluştu. Bakan Kasapoğlu, basketbolcular, golfcüler ve atıcılarla bir araya gelerek sonrasında bowling oynadı. Kasapoğlu, koronavirüs nedeniyle ertelenen birçok spor müsabakaları ile etkinliklerin normalleşme süreciyle yeniden başlayacağını söyledi.

BAKAN KASAPOĞLU: ERTELENEN BİRÇOK SPOR MÜSABAKASI YENİDEN BAŞLAYACAK

Bugün saat 11.00'de uçakla Kars'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karayoluyla Ardahan'a geçti. Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından Kasapoğlu, esnafla sohbet etti. Ardahan Kongre Binasını gezen Kasapoğlu, Ardahan Kalesi'nde gençlerle buluştu. Gençlerin sorularını cevaplandıran Bakan Kasapoğlu, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen birçok spor müsabakası ile etkinliklerin normalleşme süreciyle yeniden başlayacağını kaydetti.

"GENÇLER BİZİM EN BÜYÜK UMUDUMUZDUR"

Ardahan Üniversitesi yerleşkesindeki Mühendislik Fakültesi binasında yaptırılan 'Genç Ofis'in açılışına katılan Bakan Kasapoğlu, spor yatırımları hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu belirten Kasapoğlu, "Gençler neredeyse biz oradayız. Bizim en büyük politikalarımızdan birisi gençlerimizdir. Gençler bizim en büyük umudumuzdur. Dünyada en genç nüfusa sahip ülkelerden birisiyiz. Avrupa'da ise en genç nüfusa sahibiz. Bu noktada gençlerimiz için her türlü çabayı, her türlü konuyu seferber etmek, bizim geleceğimiz adına en büyük politikalarımızdan biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde geleceğimizin misyonu olan gençlerimiz için bugüne kadar olduğu gibi ortaya koyduğumuz çabayı, bundan sonra da bu çabaları güçlendireceğiz. İşte Ardahan'daki üniversitemiz, yurtlarıyla spor alanlarıyla hakikatan pek çok anlamda rekabet gücü yüksek üniversitelerimizden bir tanesi. Şu an açılışını gerçekleştireceğimiz 'genç ofis' biliyorsunuz bakanlığımızın en önemli hizmet alanlarından birisi gençlik merkezleri her geçen gün artıyor. Son yıllarda üniversitelerimizde, liselerimizde genç ofisler yeni bir heyecan katıyor" diye konuştu.

Gençlik merkezleri ve genç ofislerin 7/24 esasına göre hizmet vereceğini ifade eden Kasapoğlu, bu alanların gençler için önemli olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu açıklamalarının ardından Vali Hüseyin Öner ve AK Parti Milletvekili Orhan Atalay ile üniversite yerleşkesinde yer alan bowling salonuna geçti. Beraberindekilerle bowling oynayan Kasapoğlu, daha sonda Göle ilçesindeki voleybol takımı sporcularıyla bir araya geldi.

Yalnızçam Kayak Merkezi'nde golf oynayan çocukları da izleyen Bakan Kasapoğlu, uçurtma uçurdu.

SPOR Bakan Kasapoğlu, Ardahan'da gençlerle buluştu
SPOR Bakan Kasapoğlu, Ardahan'da gençlerle buluştu
SPOR Bakan Kasapoğlu, Ardahan'da gençlerle buluştu
SPOR Bakan Kasapoğlu, Ardahan'da gençlerle buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Öğrenci yurdundan çıkan silahlar başlıklı haber) Bu kadar kolay, suçlayıcı haber nasıl yapılabiliyor? Özür dilenmesi lazım.'
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Öğrenci yurdundan çıkan silahlar başlıklı haber) Bu kadar kolay, suçlayıcı haber nasıl yapılabiliyor? Özür dilenmesi lazım."
AK Parti'li gençlerden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
AK Parti'li gençlerden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mehmet Özhaseki
Magazin Brad Pitt Halit Ergenç Burak Özçivit Haluk Bilginer
Spor Cristiano Mesut Özil Metin Oktay Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR Bakan Kasapoğlu, Ardahan'da gençlerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 04:12:17. #1.15#

title