Ersoy: "(Hırvatistan'dan iadesi sağlanan tarihi eserler) Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde muhafaza altına alındı" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ersoy: "(Hırvatistan'dan iadesi sağlanan tarihi eserler) Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde muhafaza altına alındı"

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye gelişi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hırvatistan'dan iadesi sağlanan tarihi eserlerle ilgili Ankara'da ortak basın...

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye gelişi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hırvatistan'dan iadesi sağlanan tarihi eserlerle ilgili Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

Ersoy: (Hırvatistan'dan iadesi sağlanan tarihi eserler) Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde muhafaza altına alındı

Ersoy: (Hırvatistan'dan iadesi sağlanan tarihi eserler) Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde muhafaza altına alındı

Ersoy: (Hırvatistan'dan iadesi sağlanan tarihi eserler) Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde muhafaza altına alındı

Ersoy: (Hırvatistan'dan iadesi sağlanan tarihi eserler) Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde muhafaza altına alındı

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title