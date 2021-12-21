Ersoy: "(Hırvatistan'dan iadesi sağlanan tarihi eserler) Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde muhafaza altına alındı"

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye gelişi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hırvatistan'dan iadesi sağlanan tarihi eserlerle ilgili Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. (3)