Ersoy: "(Hırvatistan'dan iadesi sağlanan tarihi eserler) Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde muhafaza altına alındı"
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye gelişi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hırvatistan'dan iadesi sağlanan tarihi eserlerle ilgili Ankara'da ortak basın...
ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye gelişi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hırvatistan'dan iadesi sağlanan tarihi eserlerle ilgili Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. (3)