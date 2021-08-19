Soyer: Kadınlar için elimizi taşın altına sokmaya devam edeceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Girişimci İş Kadınları Federasyonu'nun (GİFED) lansmanına katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Girişimci İş Kadınları Federasyonu'nun (GİFED) lansmanına katıldı. Mayasında kadın düşüncesinin ve rolünün olmadığı bir toplumun eşit, adil ve özgür bir toplum olamayacağını söyleyen Tunç Soyer, "Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürmeye, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yaşadığı tüm sorunların çözümünde elimizi taşın altına sokmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir İş Kadınları Derneği'nin (İZİKAD) öncülüğünde 8 iş kadını derneği tarafından kurulan Girişimci İş Kadınları Federasyonu'nun lansmanı yapıldı. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan GİFED'in lansmanına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun eşi Müyesser Özuslu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, GİFED Kurucu Başkanı Huriye Serter, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin ile Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD), Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği (AFİKAD), Aydın İş Kadınları Derneği (İŞKAD), Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği (GİKAD), Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER), Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) başkan ve üyeleri, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tunç Soyer: "Hepimizi umutlandırıyor"

İzmir'de 1828 yılında ekmek zammını protesto eden kadınların başarısını hatırlatan Başkan Tunç Soyer, federasyonun kurulmasının önemine vurgu yaptı. Soyer, "Toplumsal ve tarihsel dinamikleriyle Türkiye'ye örnek olan İzmir, ilk kadın hareketinin başladığı şehirlerden biri. Türkiye'de kadınların yaşadığı sorunlar sadece ekonomik alanda baş göstermiyor, kadın istihdamının artmasıyla yaşamın her alanında güçlenen kadınlar, örgütlü hareket etmenin getirdiği dayanışma ve mücadele ruhuyla toplumsal umudu taşımaya devam ediyor. Kadının toplumda eşit ve adil şekilde yer almasına katkı sunan kadın hareketinin öncüleri, iş kadınları, girişimciler geleceğe dair hepimizi umutlandırıyor. Güç birliğine giden iş kadınları, yöneticileri ve girişimciler; bu dayanışma ve mücadele ruhuyla, hem yerel hem de ulusalda oluşturulacak politikalara, gün geçtikçe daha fazla etki edecekler. Çünkü sesleri daha gür çıkacak dayanışmayla bu sesi daha fazla duyuracaklar. Bugün artık şunu çok iyi biliyoruz; mayasında kadın düşüncesinin ve rolünün olmadığı bir toplum, eşit, adil ve özgür bir toplum olamaz. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürmeye, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yaşadığı tüm sorunların çözümünde elimizi taşın altına sokmaya ve bu mücadeleyi daha da büyütmek konusunda desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Neptün Soyer'den toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu

Toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapan İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, Türk roman, öykü ve gezi edebiyatı yazarı Buket Uzuner'in "1972'de NASA 'dünya dışı hayatlar'ın varlığını araştırmak için bir çalışma yapmış. Bu çalışmada, olası uzaylı medeniyetlere, dünyadaki 'insan medeniyetini' simgesel olarak anlatmak gibi ilginç bir konu da varmış. Dünyada 7 binden fazla dil ve bir o kadar da lehçe konuşulduğu için uzaylı medeniyetlere insanlığın hangi dilde anlatılacağı konusu ciddi bir sorun olmuş. Bu sorunu dünyaca ünlü astrobiyolog ve ödüllü televizyon dizisi Kozmoz ile Jodie Foster'ın oynadığı aynı isimli film Mesaj romanının yazarı Carl Sagan ustaca çözmüş. Usta bilim insanı-yazar; insan medeniyetinin kurucu temelinde ne dillerin, ne dinlerin, ne teknolojinin ne de taş mabetlerle beton gökdelenlerin olduğu projede çalışanlara çok iyi hatırlatmış olmalı. Çünkü insanlık tarihinin bir kadın ve bir erkekle tabiatın ortasında başladığına sonunda herkesi ikna etmiş. Böylece NASA'nın uzaya yolladığı Öncü Plak'ın üzerine bu gezegendeki uygarlığımızın temeli olarak bir kadın ve bir erkek sembolü işlenmiş" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Serter: "Doğru işlere imza atacağız"

GİFED Kurucu Başkanı Huriye Serter ise "Güçlü politikalar üreteceğimize inanıyoruz, sesimizin daha gür çıkacağı kesin. Başarılı kadınları da görünür kılmak istiyoruz, genç kızlarımıza rol model olmalarını istiyoruz. Bizim istediğimiz; kadınlar artık karar masalarına otursun. Siyasette, sivil toplumda, iş dünyasında tüm kadınların eşit bir biçimde yer almasını sağlamak. Bunu kadınlar ve erkekler olarak birlikte başaracağız. GİFED de bu noktada çalışmalarını sürdürecek. GİFED'i kurmak İZİKAD için çok cesur bir adımdı. Böyle bir vizyona ortaklık ettikleri için tüm İZİKAD üyelerine teşekkür ediyorum. GİFED olarak çok doğru işlere imza atacağız. Ne yapıyorsak Atatürk ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda yapacağız. Bu bizim kırmızı çizgimiz" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre