Sosyal medyanın konuştuğu Pelin Yar ve Berk Çiçekgil'den Tiktok dansı!

Neler yapıyorsunuz? TikTok ya da dans dışında hayatınızda neler oluyor?

Pelin Yar : Açıkçası şu an epey yoğun gidiyor. Çünkü ikimizin de koşturduğu pek çok iş var.

Berk Çiçekgil : Bu dünyaya aniden girdik. Çünkü normalde okuyorduk ve bir yandan hobi olarak hobi olarak dans ediyorduk. Hobinin biraz üstü de diyebiliriz. Çünkü gerçekten tutkuyla bağlandık. Bu bizim için çok güzel bir şeydi. Hatta dans ederken bir anda gerçekten güzel bir gelişme kat ettiğimiz için yardımcı eğitmenliğe yükseldik. İlk defa dans etmeye başladığımız okulda.

Pelin Yar : Yani asistan eğitmenlik deniyor.

Berk Çiçekgil : Bu, bizim için çok büyük bir başarıydı. Böyle bir dünyayla uzaktan yakından alakamız yoktu. Sadece arada dans videolarını paylaşan ve fotoğraflarını yükleyen iki insandık.

Ne oldu? Nasıl böyle patladı?

Pelin Yar : Biz covid sürecinde karantinaya girdik. Yani covid döneminde ortaya çıkan insanlar var ya biz de o gruptanız. TikTok uygulamasında epey bir dans videosu çıkıyordu. Biz de profesyonel olarak dans ediyorduk. Hazır evde duruyorken TikTok'a yüklendik.

Birinin iyi ya da kötü dans ettiği nasıl anlaşılıyor?

Berk Çiçekgil : Bunun için biraz işin içinde bulunmak gerekiyor. Yorumu yapan insanın ya çok estetik bir anlayışı vardır ya da bu konu hakkında çok büyük bilgi sahibidir. Bilgi sahibi olan kişi, dansa teknik olarak bakabilir. Bu hareketin eli yüzü düzgün olduğu için tatlı olmuş ama teknik açıdan yanlış şeklinde ifade edebilir.

Çok kişiyi "cringe" buluyor musunuz?

Berk Çiçekgil : Evet, buluyoruz.

Bu durum neden böyle?

Pelin Yar : Bize "cringe" gelen insanlar, prim için bir şeyler yapıyorlar. İlişkilerini dahi sosyal medya için yürüten insanlar oluyor.

Sizin yaşlarınızda ve dans edenler arasında var mı?

Pelin Yar : Yok aslında. Bizim yaşlarımızda, dans eden ve çift olan kimse yok. Ama Türkiye'de yok.

Aranızdaki ilişki nasıl gidiyor?

Pelin Yar : İlişkimiz 2,5 sene oldu. O yüzden sosyal medyanın da öncesine dayanan bir ilişki. O yüzden bu yolda Berk'in yanımda olması beni çok mutlu ediyor ve rahatlatıyor. Çünkü insan arada kötü yorum görebiliyor veya bir şeye morali bozulabiliyor. O gün video çekesim gelmiyor. TikTok'ta her gün içerik üretmemiz gerekiyor.

Sizce ilişkiniz nereye doğru gidiyor?

Berk Çiçekgil : Biz bunu kendi aramızda çok konuşuyoruz. Açıkçası ciddi gidiyor.

Pelin Yar : Şu an çok iyi gidiyor. İnşallah bir şey bozulmazsa.

Kıskanç mısınız?

Berk Çiçekgil : Çok.

Hanginiz daha çok kıskanır?

Pelin Yar : İki tarafta kıskanıyor.

Neye kıskançlık diyebiliyorsun?

Berk Çiçekgil : Gerçekten kıskançlık algılarımız çok benzer. Gerçekten sevgimizden kaynaklı olarak biz zaten birbirimizi üzecek bir şey yapmıyoruz. Sadece dışarıdaki insanların bize sanki yalnız bir insanmışız gibi olan tavırları bir anda sinirlenmemize sebep oluyor. Mesela Pelin, bana kızgın oluyor. Çünkü sinirini çıkarabileceği başka insan yok. O yüzden bana kızıyor. Yakın çevremizdeki bir insanın dahi bana biraz fazla davranışı Pelin'i gerebiliyor.

Ama orada senin verdiğin reaksiyon Pelin'i etkiler.

Berk Çiçekgil : Benim reaksiyonum ne kadar düzgün olursa olsun o yine de bazen gerilebiliyor.

Pelin Yar : Bir şekilde uzlaşma yolu buluyoruz.

Önceden neden rahatsız oluyordun ve sonradan düzeldi?

Berk Çiçekgil : İlk defa İnstagram takipçilerimizin yükseldiği dönemde sürekli Pelin'in istatistiklerine girip kız-erkek oranına bakardım. Belki en son aylar önce bakmışımdır ama hatırladığım kadarıyla 70-30 şeklindeydi. İlginç bir şekilde %70'i kızdı. Sonra bir daha bakmadım.

Hayatınızda planlı mı ilerlersiniz? Nereye evrileceksiniz? Ne yapmayı hedefliyorsunuz?

Pelin Yar : Berk ve ben çok planlı insanlarız. Belirli bir ajandamız var. Her sabah ona ne yapacağımızı yazarım. Ben ilk liseye başladığımda kesin Almanya'ya giderim diye düşünüyordum. Ama şu an her şey değişti. Sonuçta Türkiye'de doğdum büyüdüm ve burayı bırakmak istemiyorum. Berk girdi hayatıma. Sonrasında dans girdi ve insanlara ilham vermeye başladık.

Berk, aşkını tarif edebilir misin?

Berk Çiçekgil : Gerçekten arkama yaslandığımda %100 güvenebileceğim ve asla tereddüt etmeyeceğim bir insanın olması. Bunun yanında o insanla bir ömür geçirebileceksem ve direkt ona baktığımda bunu diyebiliyorsam benim için aşk o.

Pelin, senin için nedir aşk?

Pelin Yar : Gerçekten her şeyi ve her duygu beraber yaşayabiliyor olmamız. Evet, sevgilin olduğunda mutlu oluyorsun. Ama her zaman mutlu olmayacaksın, düşebiliyorsun. O zaman elinden tutup kaldıracak insanın en başta o olduğunu biliyorsan bence aşk o.

Berk Çiçekgil : Bizim bir de ortak bir olgumuz var; heyecan. Bizce heyecan çok önemli. Çünkü 10 sene de geçse heyecanını kaybetmiyorsan o zaman kalıcı oluyorsun karşındakinin kalbinde.

Hayatınızdaki en sinirli kişi kim?

Berk Çiçekgil : Babam.

En sorumsuz?

Berk Çiçekgil : Benim hayatımda gerçekten yakından tanıdığım fazla insan yok. Belki de hayatımdaki insanlara baktığımda en sorumsuz ben olabilirim. Son zamanlarda acayip bir yoğunluğun için de olduğumuz için bazı işler aksayabiliyor. O yüzden kendimi sorumsuz gibi hissediyorum.

En çapkın?

Pelin Yar : Liseden arkadaşım Gülin ve Zeynep. İkisi de çok çapkınlar. Ama bu yaşın verdiği bir durum.

Berk Çiçekgil : Çok ilginçtir ki benim çevremdeki arkadaşlarımın hepsinin başı bağlı. O yüzden çapkın diyebileceğim biri kalmadı.

En cömert?

Pelin Yar : Annem.

En şaşırtan?

Pelin Yar : Onur abi.

Berk Çiçekgil : Gerçekten Onur abi. Her konuda bilgili ve tecrübeli. O yüzden bizi hep şaşırtıyor.

Arkadaş bunca yıl geçti hala aklımdadır. Ne saçma bir anıydı dediğin bir anı var mı?

Berk Çiçekgil : Covid döneminden önce Beşiktaş'ta martı aldık. Pelin'e bir tane bulduk, o kullanıyordu. Ben kendime bir tane arıyordum. Pelin'e aldığımız martı galiba bozuktu. Çünkü elini gazdan çektikten sonra durması lazım. Bir kere basmış ve hareket etmeye başlamış. Bir daha da durmadı. Bana bağırıyor o sırada ama kalabalık olduğu için idrak etmiyordum. Arkamı bir döndüm Pelin elindeki martıyla mağazanın önündeki askılıklara girmiş. Martı şaha kalkmış, tekerleği hala dönüyor.

Pelin Yar : Berk hariç herkes bana yardıma geldi. Bir Berk gelmedi.

Berk Çiçekgil : Seni görünce şok oldum ben.

Parayla elde edemeyeceğim bir duyguydu.

Berk Çiçekgil : Aslında parayla elde ettik. Ben çocukluğumda hiç lunaparka gitmedim. Maddi durumdan kaynaklı değil ama lise dönemine kadar da hep merak ederdim. Pelin'le ilk defa lunaparka gittik. Gerçekten sabahtan akşama kadar tüm aletlere bindik.

Pelin Yar : Rüya gibi bir gündü.

Berk Çiçekgil : İlişkimizin ortasıydı ama ben hayatımda bu kadar tatlı bir gün hatırlamıyorum.

Dilediğin kişiye dilediğin bir soruyu 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ne sorardın?

Pelin Yar : Atatürk'e sorardım. Şu an yaşıyor olsaydı ülkemiz için ne yapmak isterdi? Neyi iyileştirmek isterdi?

Berk Çiçekgil : Michael Jackson'a sormak isterdim. Acaba ten rengini gerçekten hastalığından dolayı mı açtırdı?

Kaynak: Hürriyet