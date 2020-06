Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılır? Sosyal medya uzmanı cevapladı Feed Medya'dan Sosyal Medya Uzmanı Hacı Mustafa Özsoy, sosyal medyada takipçi arttırmanın püf noktalarını anlattı.

Sosyal medya artık neredeyse hayatımızın merkezine oturmuş durumda. Artık eskisi gibi sadece üzüntümüzü, sevincimizi, eğlencemizi anlık olarak paylaşmak değil, haber almak en önemlisi para kazanmak için de bu dünyada bulunuyoruz. Eğer amacınız kişisel markanızı yaratmaksa firmalar da kişiselleşme yoluna gittikleri için bunun bir nebze daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal medya uzmanı Hacı Mustafa Özsoy, başarılı bir Instagram hesabı oluşturmanın ve takipçi sayısını artırmanın yollarını anlattı.

SAMİMİYET ÇOK ÖNEMLİ

Profil resmi, kapak fotoğrafları, paylaşımlardaki diliniz ve samimiyetiniz takipçiler için çok önemli. Sosyal medya tonlarca saçmalığın ve yapay gündemin popüler olduğu bir yer, unutmayın. Tutarlı bir samimiyet, her zaman kazanır.

PAYLAŞIMLARINIZ SİZİ TANITAN REKLAMLARDIR

Görseller dışında metinlerinizde kullandığınız üslup da her zaman tutarlı ve kimliğinize uygun olmalı. Bir paylaşımda senli-benli, rahat bir üslup kullanıp diğer bir paylaşımda sizli-bizli, ciddi bir üslup kullanmamalısınız. Sosyal medya takipçilerinizin kafasını karıştıracak ve sizin tam olarak nasıl bir tarza sahip olduğunuzu anlamalarını zorlaştıracaktır. Hedefi 12'den vuran, nabız tutan paylaşımlar nasıl yapılır? Sayfamızın büyümesine nasıl yardımcı olur? Her paylaşımınızı kendinizi ya da firmanızı tanıtan bir reklam gibi düşünün. Hiçbir reklam, direkt olarak ürünü tanıtmaz. Her zaman ürüne bir hikaye aktarır ve hedef kitlesini o hikaye üzerinden etkilemeyi amaçlar.

70-20-10 KURALINI UYGULAYIN

Bu konuda dünyada bilinen bir 70 - 20 - 10 kuralı var. Bu kurala göre hedef kitlenize kendinizle ya da firmanızla ilgili yaptığınız bir paylaşım %70 oranında gören kullanıcının zamanına değer katmalı, %20 oranında ona yeni bir fikir sunmalı, %10 oranında ise sizi ya da firmanızı direkt olarak tanıtmalı. Paylaşımınızı gören kullanıcıya komedi, dram, korku gibi o anına değer katacak bir duygu sunmalı, daha önce gözden kaçan ya da o dönem halk arasında sevilen farklı bir fikir aşılamalı ve bunların yanında, asla göze batmayacak şekilde kendinizden ya da firmanızdan biraz bahsetmeli; kullanıcının sizin markanız, hissettirdiğiniz duygu ve aşıladığınız fikir arasında bir bağlantı kurmasını sağlamalısınız. Bu şekilde sayfanız büyümeye başlamış olacak kısa sürede.

EN FAZLA 6-8 HASHTAG KULLANILMALI

Bir diğer önemli kural hashtag kullanımıdır. Hashtag kullanırken hangi amaçla kullandığınıza dikkat etmelisiniz. En fazla 6-8 adet hashtag öneriyoruz daha fazlası sizi spam'a düşürmüş olacaktır. Bazı hashtagler sayesinde, konuyla ilgili olmayan karşılıklı etkileşim isteyen hesaplara ulaşabilirsiniz. Fakat sizin paylaşımlarına özel ilgili duyan kullanıcılara ulaşmak için genel hashtagler yerine, diğer kullanıcıların arayacağı, nokta atışı hashtagler tercih etmelisiniz.

LOKASYON EKLEMEYİ UNUTMAYIN

Lokasyon, Instagram'da büyüme adına çok önemli. Fotoğraflarınızı yüklerken lokasyon eklemeyi de ihmal etmeyin. Özellikle yerel bir mağaza veya işletme sayfası için Instagram sayfanızın takipçilerini artırmaya çalışıyorsanız, paylaştığınız fotoğraflara lokasyon ekleyerek civardaki müşteri potansiyeli olan kişilerin de yer aramalarında fotoğraflarınızı görmesini sağlayabilirsiniz.

YARIŞMA VE ÇEKİLİŞLERLE BÜYÜMEYİ ARTIRIN

Son zamanlarda en çok tercih edilen organik büyüme alternatifi için siz de yarışmalar, çekilişler düzenleyebilirsiniz. Bir takipçi tabanı oluşturmaya başladıktan sonra sayfanıza daha fazla kullanıcı çekebilecek yarışmalar ve kampanyalar düzenleyebilirsiniz. Örneğin, bir yarışma düzenleyerek Instagram ve web sitenize trafik çekebilir veya ürününüzü satabilirsiniz. Kullanıcılardan beğenmesini, yorum yapmasını, belirli bir hashtag kullanmasını isteyebilir veya takipçilerinizden bir arkadaşı etiketlemelerini isteyebilirsiniz. Kullanıcılardan bir arkadaşı etiketlemelerini istediğinizde, markanızı ve sayfanızı çevrimiçi ortamda daha fazla Instagram kullanıcısına sunar. Bu yolla çok rahat keşfete düşebilir farklı kullanıcılara ulaşarak sayfanızı büyütmüş olacaksınız.

ETKİLEŞİMDE BULUNUN

Paylaşımlarınızda takipçilerinize soru sormanız veya yorum yapmalarını istemeniz paylaşımlarınızın daha fazla dikkat çekmesine neden olacaktır. Bir kullanıcının yaptığı yorumlar o kişiyi takip edenler tarafından da görülebilmektedir. Bu nedenle yorum ve beğeni almanız birçok kişinin ilgisini çekmenize yardımcı olacaktır. Aynı şekilde takip ettiğiniz kişilerin paylaşımlarına yorum ve beğeni yapmak da size takipçi kazandırabilir. Sizi takip etmeyen biri dahi olsa fotoğraf veya videolarına yorum yapmaktan çekinmeyin.

Son olarak, kararlı olun. Instagram hesabınızı neden açtığınızı ve neyi amaçladığınızı sürekli kendinize hatırlatın. Çıkmış olduğunuz yolda kararlı adımlarla, düzenli bir şekilde paylaşımlarınıza devam ederseniz Instagram takipçi sayınız organik olarak artmaya başlayacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, paylaşım yaptığınız konudan ayrılmamak olmalıdır.