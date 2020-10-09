Soner Sarıkabadayı kimdir? Soner Sarıkabadayı nereli, kaç yaşında? Soner Sarıkabadayı şarkıları
Başarılı şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Kahramanmaraş doğumludur ve bir süre sonra ailesiyle birlikte Mersin'e yerleşmiştir. Üniversite eğitimiyle birlikte İstanbul'a gelen Sarıkabadayı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Klasik Gitar Bölümü'nde eğitim gördü.
Soner Sarıkabadayı şarkıları ile milyonalrca kişinin beğenisini kazanmıştır. Ünlü sanatçı, ilk albümünü 2001 yılında çıkardı ve Kara adlı albümle beklediği başarıyı yakalayamasa da 2009 yılında Buz albümü ile gönüllere taht kurdu. Soner Sarıkabadayı evli mi, eşi kim?
SONER SARIKABADAYI KİMDİR?
Sarıkabadayı, 8 Aralık 1978 tarihinde Güngör ve Hasan çiftinin oğlu olarak Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Perihan ve Zafer adında 2 kardeşi vardır. 4 yaşına kadar ailesiyle Kahramanmaraş'ta yaşayan Soner Sarıkabadayı, sonrasında ailesi ile Mersin'e taşındı. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini de Mersin'de tamamladı. Üniversite eğitimine İstanbul'da başlayan şarkıcı, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İktisat bölümünü okuyorken müziğe olan ilgisinden dolayı klasik gitar dersleri almaya başladı ve 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Klasik Gitar Bölümü'nü kazandı.
İlk albümünü 2001 yılında çıkaran Soner Sarıkabadayı, albüme "Kara" adını verdi ancak bu albümden istediği başarıyı elde edemedi. Soner Sarıkabadayı, 2009 yılında çıkardığı Buz adlı albümüyle istediği başarıyı yakaladı. 2010 yılında Pas ve Sadem adlı albümlerini çıkardı. Söz yazarlığı da yapan Sarıkabadayı, Mady Camelo ile 4 Ekim 2020 tarihinde nikah masasına oturdu. Çiftin 8 Ekim 2020 günü de oğulları Hasan dünyaya geldi.
ÖDÜLLERİ
Kral Tv Ödülleri Yılın Yeteneği - 2008
16.Kral Tv Radyolarda En Çok Çalınan Şarkı/Kasaba
37. Altın Kelebek Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı - 2008
Avrupa Gazeteciler Derneği/Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı
Beykent Üniversitesi Yılın Şarkısı Ödülü/ Uçurum - 2008
16. Kral Tv 2009 yılı En İyi Beste Açık Adres
Pal Fm Yılın En İyi Söz ve Bestesi Ödülü/Buz - 2009
ŞARKILARI
Buz
Pas
Sadem
İtiraz
Tuzlu Su
İnsan Sevmez Mi?
Kutsal Toprak
Yara Bandı
Unuttun Mu Beni (feat. Ozan Çolakoğlu)
Taş
Bitanem Deme Bitanem
O Konu (feat. Röya Ayhan)
Tekamül
Gel De Uyu
Boza Boza
Tarifi Zor
Nerede Kalmıştık?
Akustikler 1
Ölümüne