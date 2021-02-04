Son Dakika! Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı
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Son Dakika! Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı

04.02.2021 10:00 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:16

Son dakika! Türkiye'nin nüfusu 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu.

NÜFUSUN %50.1'İNİ ERKEKLER OLUŞTURUYOR

Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Son Dakika! Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı

İKAMET EDEN YABANCI NÜFUS ÖNCEKİ YILA GÖRE AZALDI

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

Son Dakika! Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı
Haber Yorumları (1)
MAHO AĞA: Devşirmeler ile birlikte mi
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500
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