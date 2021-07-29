Son Dakika: Türkiye'nin güneyini etkisi altına alan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika: Türkiye'nin güneyi alevlere teslim oldu. Dün öğlen saatlerine Manavgat'ta başlayan orman yangınlarına müdahale sürerken, bugün ise Marmaris, Bodrum ve Didim'de de yangınlar başladı. Ekiplerin müdahale ettiği yangınlarla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Antalya Manavgat'ta ülkeyi dehşete düşüren yangınlar nedeniyle 18 köy ve mahalle boşaltıldı; evler ve ahırlar yandı. Akseki'de ise gece vakti başlayan yangın çevreye sıçradı. Vatandaşlar bir yandan evlerine ulaşan yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

BUGÜN ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYAN MARMARİS YANGINI YERLEŞİM BÖLGELERİNE KADAR YAKLAŞTI

Bugün öğle saatlerinde ise Marmaris'ten gelen yangın haberleri ülke gündemine oturdu. Edinilen son bilgilere göre Marmaris Armutalan bölgesindeki ormanlık alanda 13.05 sıralarında yangın çıktı. Tek noktadan başlayan yangında, alevler, kuru otalar ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yerleri ve oteller yaklaşık 100 metre mesafedeki yangında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

YANGINLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin müdahale ettiği yangınlarla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı.Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

"SAHADA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir.

"KAPSAMLI BİR SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun."

DÜN AKŞAM 5 İLDE DAHA YANGIN ÇIKTI

Dün akşam Osmaniye, Adana, Kayseri, Uşak ve Mersin'de de yangın çıktı. Osmaniye ve Adana'da yerleşim yerlerini tehdit eden yangınlar nedeniyle bölgedeki bazı köyler boşaltıldı.