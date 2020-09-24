Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi

24.09.2020 19:17 | Son Güncelleme: 24.09.2020 19:33

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 24 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre; vaka sayısı 1721 artarak 309 bin 790'a yükseldi. 74 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 7 bin 785'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1721 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 74 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 785'e, toplam vaka sayısı ise 309 bin 790'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1241 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1241 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 271 bin 964'e yükseldi. Toplam test sayısı 9 milyon 721 bin 687, ağır hasta sayısı 1573, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.6 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi

"HASTALARDA ZATÜRRE ORANI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Öte yandan Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayımız 1.573'e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugüntespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (2)
BOŞVER: aman ne ürkütücü. sanki daha önce hiç hastalık yokmuş hiç ölüm olmamış gibi
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ERHAN: Artış güzeldir burası Türkiye , hiç birşey düşmez herşey yükseliyor
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500
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