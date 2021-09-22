Son dakika... Sığındığı kuaförde Sinem'i öldüren sanık: Mermilerin hepsini sıkmıştım

EFELER (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde Sinem Kaya'yı (33) sığındığı kuaförde 7 kurşunla öldüren dini nikahla birlikte yaşadığı Dinçer Özden (39) hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü. Özden "Eşim, çığlık atıp bir kuaförün içine girdi. Peşinden gittim. Mermilerin hepsini sıkmıştım" dedi.

Güzelhisar Mahallesi 41'inci Sokak'ta yaşayan 2 çocuk annesi Sinem Kaya, geçen yıl 2 Ekim'de saat 14.00 sıralarında çöp dökmek için dışarı çıktı. Bu sırada Kaya, bir süredir ayrı olduğu hakkında uzaklaştırma kararı verilen Dinçer Özden'in kendisine doğru geldiğini fark etti. Kaya, kaçıp bir kuaför dükkanına sığındı. Dükkanı tabancayla basan Dinçer, Kaya'ya 7 el peş peşe ateş açtı. Kuafördeki müşteri ve çalışanlar panikle dışarı kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden kadın kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaya'nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Özden ise tutuklandı. Soruşturmanın ardından Dinçer Özden hakkında Sinem Kaya'yı 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, sevgilisi ve suç ortağı olduğu ileri sürülen Gülizar Kavçin (44) hakkında ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Tutuksuz sanık Gülizar Kavçin ise "Olayın günü kendi evimdeydi, misafirlerim vardı. Olay günü, öğle saatlerinde Dinçer'in kendisini aradığımda nerede olduğunu sordum. Kent merkezinde olduğunu söyledi. Eve gelmesini istedim, aramızda o gün başka konuşma olmadı" dedi. Sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Dinçer Özden'in tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.