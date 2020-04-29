Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 14.00'de başlayan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 14.00'de başlayan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca, saat 14.00'de başlayan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Taviz vermezsek istediğimiz sonucu kısa sürede alabiliriz. Geride kalan günler kolay geçmedi. Hastalık bizi esir mi alacak diye endişe ettiniz. Hastalığa yakalanan yakınlarınız için endişe duydunuz, bir yakınınızı kaybettiyseniz büyük acı yaşadınız. O acıda sizinle beraberiz. Bilin ki elimizden geleni yaptık.

Salgın tüm dünyada 210 ülkeye yayılmış, hayatı değiştirmiştir. Çin'de vakalar biraz daha eskiydi, ilk beyan 31 Aralık'ta yapıldı. 15 Ocak 2020'de bulaşıcı hastalığa karşı rehber yayınladık. Bizim riske hazırlığımız 11 Mart'tan 50 gün öncesine dayanmaktadır.

TÜRKİYE SALGINA KARŞI İLK ÖNLEMİ 10 OCAK'TA ALDI

Ramazan ayını alışık olmadığımız bir şekilde yaşıyoruz. Ama bu ramazanın iyi bir yönü de var. Her gün birbirinden güzel haberler alıyorsunuz. Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınına karşı Türkiye, 10 Ocak'ta acil bir operasyon merkezi kurarak ilk önlemini aldı.

Gelinen noktadan dünyadaki durumu özetlemek istiyorum. Dünyada toplam 3 milyon 152 bini aşkın korona hastası var. Ölenlerin sayısı 218 bini geçti.

Can kaybının 59 bini aştığı ABD'de 25 bini aşkın yeni vaka görülmüştür. İngiltere'de görülen vaka sayısı 3 bin 96'dır. İngiltere'de bizden çok önce salgın görüldü.