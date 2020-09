Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 şehre hastane müjdesi verdi Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da gerçekleştirdiği toplantı sonrası koronavirüs tedbirleri konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "6 şehre hastane yapacağız. Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "6 şehre hastane yapacağız. Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin. En yüksek standartta en ileri teknolojinin kullanıldığı merkezler olarak hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Bugün Diyarbakır'daki incelemelerimizi tamamladık. Bölgedeki son durumu masaya yatırdık. Diyarbakır'ı merkez tutarak bölgedeki mevcut durumu detayları ile detaylandırdık.

Bildiğiniz üzere bu hastalığı kesin tedavisi olmamakla birlikte erkenden başlanan tedavilerle en başarılı ülkelerden birisiyiz. Bu yüzden vefat sayısını az sayıda tutmayı başardık.

"ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER İL İL DEĞERLENDİRİLDİ"

Yatak ve yoğun bakım doluluklarını her an izlemekteyiz. Türkiye genelinde sorunuz olmadı. Bazı illerimizde hasta akışı açısından sorunlar yaşadık. Alınması gereken tedbirleri il il değerlendirdik.

"5 İLDE VAKA ARTIŞI VAR"

Hasta artışının olduğu iller arasında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak var.

DİYARBAKIR'DA SON DURUM

Diyarbakır'da yoğun bakım yatak sayımız Mart ayında 370 idi. Bu süreçte 44 yoğun bakımı hizmete sunduk. 106 yatak ilavesiyle kaphasitemizi 520'ye çıkarmış olacağız Yoğun bakım yüzde 66, solunum cihazı ise yüzde 17,5. Mardin'de 139'dan 42 yatak ilavesiyle 182 yatağa çıkarmış olacağız. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 81'dir. Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68"

FİLYASYON EKİPLERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Önceliğimiz hasta sayısının artışını durdurmak. Aksi durumda bu tedbirlerin yetersiz kalma ihtimali olabilir. Diyarbakır'da salgın başında 118 olan filyasyon ekip sayımızı 385'e yükselttik. Her ekip 3 kişiden oluşmakta. Birkaç gün içinde 450'ye ulaşacak. Batman'da 100'e çıkardık. Mardin'de şu an 110 oldu. Siirt'te ise şu an 80 ekiple filyasyon çalışması yapıyoruz Şanlıurfa'da bugün 330'a çıkardık. Şırnak'ta şu an 54 ekiple filyasyon çalışması yapıyoruz.

"TEMASLILARIN VAKAYA DÖNÜŞME ORANINDA DÜŞÜŞ VAR"

Diyarbakır'da temaslılara ulaşma süremizi 12 saate kadar düşürdük. Hasta sayılarındaki artış durduruldu, aktif hasta sayıları düşmeye başladı. Bu düşüşü sürdürebilmek için dikkat etmemiz gereken bazı örnekler vereyim. Diyarbakır'da temaslı kişilerin yüzde 91'nin aile içinde bulaştığını tespit ettik. Temaslıların vakaya dönüşme oranında ise düşüş var. Bu veri bize sosyolojik faktörlere dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Filyasyon için adresinde bulunamayanların oranı yüzde 9,7. Temaslı ve şüpheliler kendilerini mutlaka izole etmeli.

"ARTIŞLAR KONTROL EDİLEBİLİR SEVİYEDE"

Artışa karşı yapılan çalışmalar sayesinde yeni hasta sayısındaki artışlar kontrol edilebilir seviyeye çekildi. Şanlıurfa'da vaka sayımızda yüzde 34, Diyarbakır yüzde 49, Siirt'te yüzde 37, Şırnak'ta yüzde 42 azalma oldu. Bir tek hasta kalmayıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. 6 şehre hastane yapacağız. Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin. En yüksek standartta en ileri teknolojinin kullanıldığı merkezler olarak hedefliyoruz.

ŞEHİR HASTANELERİ

Yatak kapasiteleri ile nitelikli personelle şehir hastanelerinin ne kadar önemli ve kritik yatırımlar olduğu salgın döneminde bir kez daha anlaşılmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği projeleri hayata geçirmek ve halkla buluşturmak bizim görevimiz. Şanlıurfa şehir hastanemizin inşaatına en kısa sürede başlıyoruz. Diyarbakır 1000 yataklı şehir hastanesi için arsa yeri belirlendi, proje ihalesini bu ay içinde yapıyoruz. Şırnak'ta 500 yataklı devlet hastanesi, Şırnak-Cizre arasında bir arazi tahsis edildi, projelerin tamamlanmasından sonra bu yıl yapım ihalesini gerçekleştireceğiz.

Batman'da 500 yataklı devlet hastanesi için arsa tahsis işlemleri yapıldı. Siirt'te ise 500 yataklı hastanenin arsa tahsis işlemleri devam ediyor. 750 yataklı Mardin şehir hastanemizi ise 2020 yılı yatırım programına alacağız. Bu yatırımlarımızın genel bütçeden karşılanarak yapılacağını özellikle belirtmek istiyorum. Bu önemli adımların tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 6 ilimizde 3 ilimizin hastaneleri şehir hastanesi diğer 3 ilimizde 500 yataklı devlet hastanesi yapılıyor olacak.

Salgının başından beri sağlık personelimiz hepimizden daha fazla risk altında. Çok fazla hastamız oldu, kayıplarımız oldu. Sağlıkçılarımız fedakar ve özverilidir, ancak bu fedakarlığın dikkatsiz ve sorumsuzluklara feda edilmesini onlardan bekleyemeyiz. Vatandaşlarımızın tedbirlere ihmali bizi üzüyor ve şevkimizi kırıyor. Asıl görev vatandaşlarımıza düşmektedir, temizlik, maske, mesafeye ne kadar uyarsak virüs o kadar etkisiz kalacak, tehdit olmaktan çıkacaktır.

SORULAR VE YANITLAR

Vatandaşlarımızın bu dönemde izolasyon kurallarına pozitif olan ve de temaslı olan kişilerin hassasiyetle uymalarını çok önemsiyoruz. Salgında en büyük özellikle üzerinde durduğumuz konu. İl kurullarımızın bu anlamda aldığı kararlar, valilerimiz başkanlığında her ilde, uygulanması gereken cezalar da belli. Bu izolasyonların cezayla çözülmemesi gerekiyor. Bir başkasına virüsü bulaştırmamanın bir hak olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kronik hastalığı ve belli yaşın üstünde olan büyüklerimiz veya alt hastalığı olan gençler dahil olmak üzere hayatını kaybedebiliyorlar. Buna sebep olamıyız, olmamalıyız, bunu cezayla önleyebilecek noktada olmamalıyız. Bunun gereğini kolluk kuvvetleri zaten yapıyor. Bunun son olarak devreye girmesini, karşılıklı birbirimizin hakkı olduğunu, bulaştırmama noktasında hassasiyet göstermemiz gerektiğini artık biliyor olmamız gerekiyor.

Bu dönemde çalışan bütün sağlıkçılarımız yoğun özveri ve fedakarlık içinde bulundular. İzinleri olmadı, evlerine gerektiğinde gidemediler. Bunun karşılığını ödemeyle yapmanın karşılık olarak görülmenin yeterli olmayacağını düşünüyorum. İmkanlar ölçüsünde aile hekimlerimiz de yoğun gayret içinde oldular. Filyasyon çalışmalarımızda devrede olan pratisyen hekimlerimiz, diş hekimlerimiz sağlık çalışanlarımız olmak üzere bir çalışma yapıldı. Filyasyonda yapılan çalışanlarımıza ek ödeme yapılacak. Aile hekimlerimiz için benzer şekilde salgın dönemindeki Kovidli hastalarla ilgili yaklaşımları düzenlenerek ek ödeme getirilmiş oldu. Belli bir performansla, salgın sürecindeki özellikle kovidli hasta takibi ile ilgili bir ek ödeme aynı genelgede yayınlanmış olur. Sağlık kuruluşlarında çalışanlarımızla ilgili ek ödeme çalışması yapıldı. Özellikle kovidli, servis, yoğun bakımdaki hastalarla ilgilenenler tavandan olmak üzere yine diğer çalışanlarımızla ilgili bir düzenleme yapıldı. Bugün veya yarın zannediyorum yayınlanmış olur.