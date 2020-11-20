Ekiplerden kaçan sürücünün duvarını yıktığı yaşlı çift isyan etti: Polisten kaçan bizim duvara vuruyor
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Ekiplerden kaçan sürücünün duvarını yıktığı yaşlı çift isyan etti: Polisten kaçan bizim duvara vuruyor

20.11.2020 09:04 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:06
Ekiplerden kaçan sürücünün duvarını yıktığı yaşlı çift isyan etti: Polisten kaçan bizim duvara vuruyor

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, peşine takılan ekiplerden kaçarken girdiği sokakta aracını yaşlı bir çiftin bahçe duvarına çarptı. Sürücünün çarptığı duvarın bir kısmı çökerken evin sahibi yaşlı çift daha önce de peşine polis takan bir aracın duvarlarına çarptığını belirterek "Polisten kaçan bizim duvara vuruyor" dedi.

Polisi alarma geçiren olay, dün saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 06 HSJ 88 plakalı Renault marka otomobili durdurmak istedi. Ekipleri gören sürücü, yanında 2 kişiyle birlikte geri dönüp ters şeride girince kovalamaca başladı.

YAŞLI ÇİFTİN DUVARINA ÇARPTI

Ara sokaklara giren sürücü, Yeniemek Mahallesi 2573 sokakta direksiyon hakimiyetini kaybedip Ahmet Ali (78) ve Fatma Turan (77) çiftine ait evin bahçe duvarına çarptı, ardından 100 metre uzaklıktaki başka bir sokakta araçlarını park edip, yaya olarak polisten kaçmaya başladı.

Şahıslar, izini kaybettirip kayıplara karışırken, sesi duyarak bahçeye gelen Turan çifti duvarlarının yıkıldığını görünce kaçan sürücüye tepki gösterdi.

"HER ZAMAN BİZİM DUVARA VURUYORLAR"

İkinci kez duvarlarının polis kovalamacasında yıkıldığını belirten Fatma Turan, "Çok korktuk. Geçen sene de aynı burada kaza oldu. Aynı bu duvar yıkıldı. Polisten kaçan bizim duvara vuruyor. Burada hep kaza oluyor. Set yapılması lazım. Her zaman bizim duvarı yıkıyorlar. Daha önceki vuranlar şikayet etmememiz için yaptırdılar. Şimdikiler de nasıl yıktıysa öyle yaptıracak." dedi.

Otomobilde yaptıkları incelemede içi boş alkol kutularına rastlayan polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerden kaçan sürücünün duvarını yıktığı yaşlı çift isyan etti: Polisten kaçan bizim duvara vuruyor
Ekiplerden kaçan sürücünün duvarını yıktığı yaşlı çift isyan etti: Polisten kaçan bizim duvara vuruyor
Ekiplerden kaçan sürücünün duvarını yıktığı yaşlı çift isyan etti: Polisten kaçan bizim duvara vuruyor
Ekiplerden kaçan sürücünün duvarını yıktığı yaşlı çift isyan etti: Polisten kaçan bizim duvara vuruyor
Ekiplerden kaçan sürücünün duvarını yıktığı yaşlı çift isyan etti: Polisten kaçan bizim duvara vuruyor
Ekiplerden kaçan sürücünün duvarını yıktığı yaşlı çift isyan etti: Polisten kaçan bizim duvara vuruyor
Ekiplerden kaçan sürücünün duvarını yıktığı yaşlı çift isyan etti: Polisten kaçan bizim duvara vuruyor
Ekiplerden kaçan sürücünün duvarını yıktığı yaşlı çift isyan etti: Polisten kaçan bizim duvara vuruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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