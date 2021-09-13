Son Dakika! Muğla'da turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Haberler
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Son Dakika! Muğla'da turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika! Muğla'nın Menteşe ilçesinde şoförünün kalp krizi geçirdiği öğrenilen otobüs, öğrenci servisine çarptı. Feci kazada otobüsün şoförü hayatını kaybederken, aralarında Ukraynalı turist ve öğrencilerin bulunduğu 35 kişi yaralandı.

Bodrum'dan aldığı Ukraynalı turistleri Denizli'ye götüren Aziz Çağlar yönetimindeki tur otobüsü, Muğla-Denizli kara yolu Yaraş mevkisinde karşı şeride geçerek, Cihan Duran idaresindeki öğrenci servisiyle çarpıştı.

Son Dakika! Muğla'da turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

1 ÖLÜ, 35 YARALI

Tarlaya devrilen otobüsün sürücüsü Çağlar kaza yerinde yaşamını yitirdi, ilk belirlemelere göre otobüs ve servisteki 35 kişi yaralandı. Yaralılar, Muğla ve Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaza yerinden ilk görüntüler:

Son Dakika! Muğla'da turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika! Muğla'da turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika! Muğla'da turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika! Muğla'da turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika! Muğla'da turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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Haber: Son Dakika! Muğla'da turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Haberler
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