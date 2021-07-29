Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının halihazırda altı yıldır sürdürdüğü ve Afganistan için son derece kritik olduğu bilinen...

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının halihazırda altı yıldır sürdürdüğü ve Afganistan için son derece kritik olduğu bilinen Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın emniyetle işletilmesi görevine devam etme durumu söz konusudur.