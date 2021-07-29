Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının halihazırda altı yıldır sürdürdüğü ve Afganistan için son derece kritik olduğu bilinen...
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Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının halihazırda altı yıldır sürdürdüğü ve Afganistan için son derece kritik olduğu bilinen...

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı: 'Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının halihazırda altı yıldır sürdürdüğü ve Afganistan için son derece kritik olduğu bilinen...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının halihazırda altı yıldır sürdürdüğü ve Afganistan için son derece kritik olduğu bilinen Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın emniyetle işletilmesi görevine devam etme durumu söz konusudur.

Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının halihazırda altı yıldır sürdürdüğü ve Afganistan için son derece kritik olduğu bilinen Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın emniyetle işletilmesi görevine devam etme durumu söz konusudur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının halihazırda altı yıldır sürdürdüğü ve Afganistan için son derece kritik olduğu bilinen... - Haberler
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