Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer: Velilerimizin içi rahat olsun, öğrencilerimizi salgından koruyacak sistem hazır
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Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer: Velilerimizin içi rahat olsun, öğrencilerimizi salgından koruyacak sistem hazır

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer: Velilerimizin içi rahat olsun, öğrencilerimizi salgından koruyacak sistem hazır
Haberler.com / Ayça Elal - Haberler | Güncel

Son dakika: Okulların açılması için alınan önemleri açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okul bazlı ortaya koyduğumuz Kovid-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Çoklu kontrolle sistemin sağlıklı çalışabilmesiyle ilgili tüm önlemlerimizi aldık" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı ve velilere seslendi.

''ELEKTRONİK TAKİP SİSTEMİMİZ HAZIR''

Koronavirüs önlemleri kapsamında geliştirilen elektronik takip sisteminden bahseden Özer, "Birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak 6 Eylül'de başlayacak okulları açık tutmak. Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun. Okul bazlı ortaya koyduğumuz Kovid-19 önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Çoklu kontrolle sistemin sağlıklı çalışabilmesiyle ilgili tüm önlemlerimizi aldık." dedi.

''KURALLARA UYARSAK, SÜRECİ ÇOK RAHAT YÖNETEBİLİRİZ''

Özer, "İstirhamım tüm veli, öğretmen ve çalışanlarımızın Kovid-19 Rehberi'ndeki kuralları harfiyen yerine getirmeleri. Kurallara uyarsak bu süreçleri çok rahat yönetebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Ayça Elal
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Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer: Velilerimizin içi rahat olsun, öğrencilerimizi salgından koruyacak sistem hazır - Haberler
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