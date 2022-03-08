Son Dakika | MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Altı partinin kuru gürültüsü tamamı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşıtlık ile bina edilmiştir.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bir son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Altı partinin kuru gürültüsü tamamı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşıtlık ile bina edilmiştir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Altı partinin kuru gürültüsü tamamı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşıtlık ile bina edilmiştir. Yani etki tepki üzerine şekillenmiş reaksiyonel bir sistem teklifi karşımızdadır. Zillet ittifakı şuursuzdur, derin bir gaflet çukurundadır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika