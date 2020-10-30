Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Son dakika! Mayıs ayında beyninde tümör saptandıktan sonra ameliyata alınan ve ameliyatın ardından tedavisi devam eden 72 yaşındaki Mesut Yılmaz hayatını kaybetti.

Geçen yılın ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde Mesut Yılmaz'ın akciğerinde tümöre rastlanmış, bunun üzerine yapılan operasyonda akciğerindeki tümör temizlenmişti. Bu süreçten sonra Mayıs 2020'de Yılmaz'ın bu defa beyin sapında tümör saptanmıştı. Tümör nedeniyle ameliyata alınan Yılmaz'ın o tarihten itibaren tedavisi devam ediyordu. 72 yaşındaki Yılmaz, bugün hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİNİN DETAYLARI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz konuyla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada, henüz cenaze töreniyle ilgili bilgilerin belli olmadığını belirtti. Yılmaz, durumu çocuklarına da bildirdiğini ve çocuklarının hastaneye doğru yola çıktığını aktardı.

"TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK BİR DEVLET ADAMINI KAYBETTİ"

Eski Anap Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Pehlivanoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye, çok büyük bir devlet adamını kaybetti. Ülkemizin çok sıkıntılı günlerinde, sorumluluk alarak ülkeyi demokrasiden çıkarmamak için büyük bir uğraş vermiştir. Ülkemizin başı sağ olsun henüz detaylar açıklanmış değil. Bu ülke ve anavatan partililer mesut Yılmaz'ı unutmayacak" dedi.

"SABIR DİLİYORUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı paylaşım ile başsağlığı diledi. Yavaş, "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

İMAMOĞLU DA BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMINDA BULUNDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Yılmaz'ın ölüm haberiyle ilgili açıklamada bulundu. İmamoğlu, "Vefat haberini aldığımız, eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet; yakınları ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

MESUT YILMAZ KİMDİR?

6 Kasım 1947 tarihinde İstanbul'da doğan Mesut Yılmaz, ortaöğretimine Avusturya Lisesi'nde başladı ve İstanbul Erkek Lisesi'nde bitirdi. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun olan Yılmaz, 1972-1974 yılları arasında Almanya'nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı. 1975-1983 yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde, çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı.

ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

1983 yılının mayıs ayında kurulan Anavatan Partisi'nde kurucu üye ve Genel Başkan yardımcısı oldu. Aynı yıl kasım ayında yapılan genel seçimde Rize milletvekili seçildi. Birinci Turgut Özal hükümetinde Bilgilendirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı'na atandı ve hükümet sözcülüğü yaptı. 1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Bu dönemde Türkiye-Federal Almanya ve Türkiye-Yugoslavya ekonomi karma komisyonlarının başkanlıklarını yürüttü. 1986 yılında ANAP içerisinde yaşanan Turgut Özal ile Bedrettin Dalan arasındaki ayrışmada Dalan tarafında olsa da Özal'ı karşısına almadı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ATANDI

29 Kasım 1987 seçimlerinde yeniden Rize milletvekili seçildi. İkinci Özal hükümetinde Dışişleri Bakanlığı'na atandı. 1988 yılından sonra Avrupa Demokrasi Birliği genel başkan yardımcılığı yaptı. Yılmaz, Akbulut Hükümeti'nde de üstlendiği bu görevden 20 Şubat 1990'da istifa etti.

KOALİSYONDA YER ALDI

15 Haziran 1991 tarihinde yapılan Anavatan Partisi Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi. Kurduğu hükümet 5 Temmuz 1991 günü TBMM Genel Kurulu'nda güvenoyu aldı. 20 Ekim 1991 günü yapılan genel seçimlerden sonra ana muhalefet partisi lideri olarak çalışmalarını sürdürdü.

18 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel seçimlerde partisinin büyük oy kaybına rağmen DSP-MHP-ANAP koalisyonunda yer alarak Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu.

BARAJIN ALTINDA KALINCA İSTİFA ETTİ

3 Kasım 2002 seçimlerinde partisinin %5 oy oranı ile barajın altında kalmasından sonra görevinden istifa etti. Rize'den milletvekili seçilecek oy oranına ulaşmasına rağmen lideri olduğu ANAP %10'luk barajın altında kaldığından milletvekili seçilemedi.

25 Mayıs 2007'de Rize'den bağımsız milletvekilliği adaylığını açıkladı. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimlerde Rize'den bağımsız milletvekili olarak meclise girmeye hak kazandı. 2009 yılında Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin birleşmeleri sonucu kurulan Demokrat Parti'ye 31 Ekim 2009'da geçti. 15 Ocak 2011 tarihinde Namık Kemal Zeybek'in genel başkan seçilmesinin ardından Demokrat Parti'den 18 Ocak'ta istifa etti.