SON DAKİKA! Konya'da 4.0 ve üzeri art arda 3 deprem oldu! Konya'daki depremler saat kaçta, ne zaman, nerede oldu?

Son Dakika! Konya'da arka arkaya 3 deprem meydana geldi. Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4.0 büyüklüğü ve üzerinde 3 deprem oldu. Depremin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA! Konya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından büyüklüğü ve merkez üssü merak edildi. Peki Konya depremi nerede oldu? Merkez üssü neresi? Konya depremi haritadaki yeri neresi? Tuzlukçu ilçesi Mevlütlü mahallesi nerede?

9 ŞUBAT SALI KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU? DEPREMİN ŞİDDETİ KAÇ?

AFAD verilerine göre 9 Şubat Salı günü saat 18:51 civarında Konya'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssünün Konya'nın Tuzlukçu ilçesi olduğu açıklandı.

KONYA DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ? HARİTADAKİ YERİ

Konya'da Tuzlukçu ilçesinin Mevlütlü mahallesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Konya Tuzlukçu olarak açıklandı. Haritadaki yerine aşağıdan bakabilirsiniz.

9 ŞUBAT SALI KONYA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

AFAD verilerine göre Konya'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Kısa bir süre sonra 4.0 büyüklüğünde tekrardan bir deprem meydana geldi. Sonrasında 3. bir deprem daha oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise Konya'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Detaylar geliyor...

GÜNCELLEME (AFAD VERİLERİNE GÖRE)

Konya'da art arda 3 deprem oldu:

Konya'da ilk deprem 4.7 büyüklüğünde saat 18:51 'de meydana geldi.

Konya'da ikinci deprem 4.0 büyüklüğünde saat 18:52 'de meydana geldi.

Konya'da üçüncü deprem 4.1 büyüklüğünde saat 18:53 'de meydana geldi.

GÜNCELLEME (KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİNE GÖRE)

Konya'da art arda 3 deprem oldu:

Konya'da ilk deprem 4.5 (MW) büyüklüğünde saat 18:51 'de meydana geldi.

Konya'da ikinci deprem 4.0 (ML) büyüklüğünde saat 18:52 'de meydana geldi.

Konya'da üçüncü deprem 4.2 (ML) büyüklüğünde saat 18:53 'de meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER

Büyüklük : 4.7 (Mw)

Yer : Tuzlukçu (Konya)

Tarih-Saat : 09.02.2021, 18:51:54 TSİ

Enlem : 38.5965 N

Boylam : 31.6318 E

Derinlik : 7.01 km

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2021.02.09 18:53:5638.601531.64385.5-.-4.2-.-MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)İlksel

2021.02.09 18:52:3538.575831.640811.2-.-4.0-.-MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)İlksel

2021.02.09 18:51:5338.591531.65501.6-.-4.64.5MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)İlksel

2021.02.09 18:42:4336.973528.515217.0-.-1.2-.-CORUS-ULA (MUGLA)İlksel

2021.02.09 18:33:1538.395539.11657.4-.-1.8-.-KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)İlksel

2021.02.09 17:50:3638.075026.604717.4-.-2.1-.-EGE DENIZIİlksel

2021.02.09 17:44:3037.902826.46085.0-.-3.43.4EGE DENIZIİlksel

2021.02.09 17:41:5238.942833.64234.6-.-1.5-.-SEYMENLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)İlksel

2021.02.09 16:49:1839.108236.07785.3-.-2.1-.-BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)İlksel

2021.02.09 16:04:4236.163333.53120.0-.-1.0-.-BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)İlksel

2021.02.09 14:04:5938.938026.03435.0-.-2.1-.-EGE DENIZIİlksel

2021.02.09 14:03:1733.129529.91475.0-.-3.3-.-AKDENIZİlksel

2021.02.09 13:48:1539.458733.479819.3-.-1.9-.-HALILDEDE-CELEBI (KIRIKKALE)İlksel

2021.02.09 13:42:3338.962325.932010.5-.-2.1-.-EGE DENIZIİlksel

2021.02.09 12:59:0837.744026.09585.0-.-2.4-.-ONIKI ADALAR (AKDENIZ)İlksel

2021.02.09 12:55:3137.041839.30132.5-.-1.9-.-SARPDERE-(SANLIURFA)İlksel

2021.02.09 12:29:0737.161528.288018.8-.-1.7-.-YERKESIK-(MUGLA)İlksel

2021.02.09 12:19:0440.112025.70781.4-.-2.3-.-UGURLU-GOKCEADA (CANAKKALE)İlksel

2021.02.09 10:30:3337.749226.38085.0-.-4.34.2ONIKI ADALAR (AKDENIZ)İlksel

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