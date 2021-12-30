Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun 'Saat 13.00'te oradayım' sözlerine Milli Eğitim Bakanı Özer'den yanıt: Emrivaki talebini karşılamamız beklenmesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, atanamayan öğretmenler ve mülakat sistemi üzerine yaptığı açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmek istediğini söylemişti.

"YARIN 13.00'TE ORADAYIM"

Bakanlıktan randevu verilmediğini belirten CHP lideri, dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. @tcmeb yarın saat 13.00'te görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

"EMRİVAKİ GÖRÜŞME TALEBİNİ KARŞILAMAMIZ BEKLENMESİN"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer.

KAPIYI ZİNCİRLEDİLER

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 13.00'te Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) binasına gideceği haberinin ardından bakanlığın kapısına zincirli kilit vurulması gazeteciler tarafından görüntülendi.

BAKANLIK BİNASINA ALINMAYAN KILIÇDAROĞLU, KAPIDA AÇIKLAMA YAPTI

Saat 13.00'te Bakanlığın kapısına giden Kılıçdaroğlu, burada kendisini bekleyen gazetecilere açıklama yaptı. İçeriye alınmayan CHP lideri, "TÜGVA'DAN TÜRGEV'den gelen listeler üzerine mi bu kararlar alındı? Burada haksızlık var, evlatlarımıza haksızlık var" dedi.

MEB, KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINI YALANLADI

MEB ise bu sabah konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmen atama sürecinde gerçekleştirilen sözlü sınava yönelik yaptığı açıklamaya dair kamuoyunu bilgilendirme gereği ortaya çıkmıştır.

Sayın Kılıçdaroğlu söz konusu açıklamasında; "Danıştay'ın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar." ifadelerine yer vermiştir.

Bu ifade ile kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz."

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