Son dakika: Kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın akıl sağlığı raporu istendi

MUĞLA (DHA) - KONYA'da kayınpederi Bekir Dağdeviren (68) ile bacanağı Mustafa Arslan'ı (36) iş yerlerinde pompalı tüfekle vurarak öldüren Şenol Yasak'ın (39) yargılanmasına devam edildi. SEGBİS yöntemiyle davaya katılan tutuklu sanık Şenol Yasak'ın akıl sağlığı raporu istendi.

Konya'da oturan 2 çocuk annesi Halime Yasak, işsiz olan 17 yıllık eşi Şenol Yasak'tan şiddet gördüğü için geçen yıl eylül ayında 15 yaşındaki oğlunu da yanına alıp Muğla'daki akrabasının yanına gitti. Halime Yasak, ardından eşine boşanma davası açtı. Boşanma davasını öğrendikten sonra Muğla'ya giden Şenol Yasak, eşini, çalıştığı yerde silahla rehin aldı. Olayın ardından yaklaşık bir ay cezaevinde kalan Yasak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Yasak, eşiyle barışmak için tekrar girişimlerde bulundu. Her defasında olumsuz yanıt alan Şenol Yasak, 12 Ocak günü akşam saatlerinde, Konya'da oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in evine gitti. Yasak, iddiaya göre, evin önünde kayınbiraderleri Miraç ve Enes Dağdeviren ve mobilya ustası bacanağı Mustafa Arslan ile tartışıp, tehdit etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yasak, ifadesi alındıktan sonra gece yarısı serbest bırakıldı.

İddianamenin Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından Şenol Yasak'ın yargılanmasına başlandı. Bugün görülen 4'üncü duruşmaya taraf avukatları, öldürülen Bekir Dağdeviren'in oğulları Mecit ve Enes Dağdeviren katıldı. Tutuklu sanık Şenol Yasak, SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Tutuklu sanık Şenol Yasak'ın akıl sağlığı raporu istendi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi.