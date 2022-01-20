Son dakika: Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi - Haberler
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Son dakika: Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Son dakika: İstanbul Kartal'da iskeleye bağlı yan yatmış bir gemide yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman oluşan ve alevlerin yükseldiği yangına müdahale sürüyor.

Kartal Kumcular İskelesi'nde rıhtıma bağlı yan yatmış bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi

KIYI EMNİYETİ'NİN KURTARMA GEMİLERİ BÖLGEDE

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve denizden müdahale için Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi.

Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yoğun duman oluşan ve alevlerin görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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