Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 4 yaşındaki Ayla'ya canlı ulaştı

Son dakika! İzmir'de gerçekleşen depremin 91. saatinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda kurtarma ekipleri minik Ayla'yı canlı olarak enkazdan çıkardı.

Cuma günü İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde 4 yaşındaki Ayla Gezgin, enkazdan sağ olarak alkışlar eşliğinde çıkarıldı.

BULAŞIK MAKİNESİNİN YANINDAYMIŞ

Ayla'yı kurtaran ekipten Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı." dedi. Ayla'nın kendisini kurtaran görevlilerle konuştuğu, adını söylediği öğrenildi. Minik kızın bulaşık makinesinin yanında bulunduğu ve oluşan yaşam üçgeni sayesinde hayatta kaldığı belirtildi.

"AĞLAYA AĞLAYA ÇIKARDIK"

Küçük Ayla'yı enkazdan çıkaran ekipte yer alan İHH Kurtarma ekibi üyesi, "Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazda değilmiş gibi, çok sevindik. Arkadaşlar sesini duydu, elini uzattıklarında hareket eden bir çocuk olduğunu gördüler. AFAD koordinasyonunda kurtardık. Ağlaya ağlaya çıkardık" dedi.

TUNÇ SOYER MÜJDELEMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından İzmir depremi sonrası devam eden enkaz çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Soyer, şu ifadeleri kullandı: "Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz"

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