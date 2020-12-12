Son dakika... İşten çıkarılan belediye işçisi: Bizim üzerimizden korku salmayı planladılar
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Son dakika... İşten çıkarılan belediye işçisi: Bizim üzerimizden korku salmayı planladılar

12.12.2020 09:42 | Son Güncelleme: 12.12.2020 09:47
Son dakika... İşten çıkarılan belediye işçisi: Bizim üzerimizden korku salmayı planladılar

Son dakika gündem haberi... İZMİR Karşıyaka Belediyesi'nde ikramiye ve alacakları için dava açan 3 çalışanın işine son verildi.

İZMİR Karşıyaka Belediyesi'nde ikramiye ve alacakları için dava açan 3 çalışanın işine son verildi. 20 yılı aşkın süredir çalıştığı belediyeden tazminatsız çıkarıldığını ileri süren Ahmet Savaş Utanç (46), "Bizim gibi diğer çalışanların da alacakları var. Sanırım onların dava açmalarını önlemek adına bizim üzerimizden bir korku salmayı planladılar" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nde uzun yıllardır çalışan Ahmet Savaş Utanç, Mecit Koç (49) ve Erdal Ataş (43), 8 ikramiye ile toplu sözleşmeden doğan alacaklarının ödenmesi için dava açtı.

Açılan davanın ardından Utanç, Koç ve Ataş'tan 'şirket yönetimi hakkında konuşma' suçlamasıyla savunma alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarmanın yasak olmasına rağmen Kent A.Ş., 3 işçinin sözleşmesini feshetti.  20 yılı aşkın süre çalıştığı iş yerinden tazminatsız çıkarıldığını ileri süren Ahmet Savaş Utanç, "Üyesi olduğum parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanının da işçi çıkarmanın önüne geçmesini istediği bir süreçte işten çıkarılmak rahatsız edici. Bu şirketin en eskilerinden biriyim, 16 yıl CHP'nin iktidar olduğu İzmir ve Karşıyaka'da hiçbir yöneticime saygısız bir ifade bile bulunmamışken böyle asılsız isnatlarla suçlanmak onur kırıcı. Her türlü dava hakkımın saklı olduğunu ve maddi manevi her türlü adalet vurgusu yapan bir partinin üyesi olarak hakkımı arayacağım" ifadelerini kullandı.'YAPILAN SUÇLAMALARIN ELLE TUTULUR BİR TARAFI YOKTU'Dava açtıktan sonra kendilerinden savunma istendiğini dile getiren Ahmet Savaş Utanç, "Üç arkadaş dava açtık. Ücretsiz izne çıkarıldık. 1 Kasım'da ücretsiz izinden dönüp, kısa çalışma ödeneği ile tekrar işe başladık. 27 Kasım'da iş akdimiz feshedildi. Tazminatsız olarak işten çıkarıldığımız tebliğ edildi. Devam eden davalarla ilgili tarafımıza savunma istemleri sunuldu. Savunma istemlerinde asılsız isnatlar vardı. Sorduğumuzda, 'Yöneticisi olduğunuz şirketin yöneticilerini eleştirdiğiniz yönünde duyum alındı' denildi. Elle tutulur bir tarafı yoktu. Biz de üç arkadaş savunmalarımızı yazıp ilettik" dedi.'ADALET ÖNÜNDE HAKKIMIZI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Diğer çalışanların da alacakları olduğunu söyleyen Utanç, "Biz sadece hakkımız olanı istedik. Bizim gibi diğer çalışanların da alacakları var. Sanırım onların dava açmalarını önlemek adına bizim üzerimizden bir korku salmayı planladılar. Bu kadar destek aldıkları bir dönemde, işçi çıkarılmasının yasak olduğu bir dönemde bize yapılan haksızlığın karşısında, adalet önünde hakkımızı aramaya devam edeceğiz" diye konuştu.'ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIN SESİ OLMAK İSTİYORUM'

Sadece hak aradıkları için bu duruma düştüklerini ifade eden Utanç, "Karşıyaka Belediyesi'nin halka hizmet mantığı ile yürüttüğü her şeyin içinde oldum. 10 sene personel müdürlüğü yaptım. Diğer arkadaşlarım da ben de emeklerimizin karşılığını istediğimiz için bu duruma düştük. Benimle birlikte arkadaşlarım Mecit Koç ve Erdal Ataş da işten çıkartıldı. Ben onların ve tüm çalışma arkadaşlarımın sesi olmak için buradayım" dedi.


Son dakika... İşten çıkarılan belediye işçisi: Bizim üzerimizden korku salmayı planladılar
Son dakika... İşten çıkarılan belediye işçisi: Bizim üzerimizden korku salmayı planladılar
Son dakika... İşten çıkarılan belediye işçisi: Bizim üzerimizden korku salmayı planladılar
Son dakika... İşten çıkarılan belediye işçisi: Bizim üzerimizden korku salmayı planladılar
Son dakika... İşten çıkarılan belediye işçisi: Bizim üzerimizden korku salmayı planladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ

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