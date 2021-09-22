Son Dakika: Şile'de bir fabrikada yangın çıktı! Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
Son dakika: İstanbul'un Şile ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeden patlama sesleri geldiği belirtiliyor.
ŞİLE (Haberler.com) - Şile Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak'taki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine Anadolu Yakası'nda bulunan çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangına havadan da müdahale ediliyor.
Ayrıntılar geliyor...
Yangından ilk görüntüler:
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