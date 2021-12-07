Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Son dakika: Irak'ın Basra kentinde bombalı bir araçta patlama meydana geldi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre en az 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.
Irak'ın Basra kentinde öğlen saatlerinde korkutan bir patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre bomba yüklü bir aracın patladığı ve patlama nedeniyle en az 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Patlama sonucunda 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralılar ambulanslara bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Terör saldırısı olabileceği nitelendirilen olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Saldırının ardından halkın panik içerisinde etrafa kaçtığı görülürken, patlamanın şiddetiyle çevredeki ev ve dükkanların camları patladı.
Diğer yandan bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği, ölü ve yaralı sayısında artış olabileceği belirtildi.
KENTİN BİRÇOK NOKTASINDA DUYULDU
Bölgeden aktarılan bilgilere göre, patlamanın çok şiddetli olduğu ve Basra kentinin birçok noktasında duyulduğu aktarıldı. Yetkililer, yeni bir patlama riskine karşı bölgedeki halkı tedbirli olmaya davet etti.
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