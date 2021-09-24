Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Trabzon ilk sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

TRABZON İLK SIRADA

Haritaya göre en fazla vakanın görüldüğü il 538,61 ile Trabzon olurken onu 485, 64 ile Malatya, 476,25 ile Rize ve 472,26 ile Kayseri takip etti.

BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

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