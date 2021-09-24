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Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Trabzon ilk sırada

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Sağlık
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Trabzon ilk sırada

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren güncel insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre en çok vaka görülen iller Trabzon, Malatya ve Rize olarak sıralandı. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller ise Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan ve Çorum oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

TRABZON İLK SIRADA

Haritaya göre en fazla vakanın görüldüğü il 538,61 ile Trabzon olurken onu 485, 64 ile Malatya, 476,25 ile Rize ve 472,26 ile Kayseri takip etti.

Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Trabzon ilk sırada

BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Trabzon ilk sırada

Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Trabzon ilk sırada

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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