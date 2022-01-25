Son Dakika! Eleştirilerin hedefindeki İmamoğlu, kamera karşısına geçip İstanbul için yapılanları tek tek anlattı

Son dakika! Kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği İstanbul'da, eleştirilerin hedefinde yer alan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kameraların karşısına geçti. Kentteki son durumu anlatan İmamoğlu, "İBB olarak TEM, Mahmutbey bize ait değil demeden katkı sunmaya; karayolları olsun diğer kuruluşların bize sunduğu katkılarla mümkün olduğu kadar sıkıntıyı en aza indirmeye çabaladık. İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Kentteki son durumu değerlendiren İmamoğlu, kar yağışının devam edeceğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Süreci yakından takip ettiklerini söyleyen İBB Başkanı, "Vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek adına tüm kurum kuruluşlarla müşterek bir çalışma yaparak hızlıca kentimizin toparlanmasını sağlıyoruz. Kar yağışı 21'i itibariyle yoğunlaştı ama özellikle dün çok yoğun bir kar yağışını yaşadık. Öğleden sonra 15 itibariyle Arnavutköy ve Eyüp Sultan bölgesinde yoğun bir biçimde başlayan kar yağışı 18 sonrası İstanbul'un özellikle batı tarafında çok yoğun etkisini gösterdi. Metrekareye düşen kar 8 saatte yaklaşık 60 kiloya ulaştığı bilgisini aldık." ifadelerini kullandı.

"KAR KALINLIĞI BAZI YERLERDE 80 CM'Yİ BULDU"

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Dün ifade etmiştim kar kalınlığı 80 cm bulan bölgelerimiz var. Bazı yığılmalarla bazı bölgelerde 1 metreyi aşan yoğunluğa ulaştı. Bugün de akşam itibariyle beklenen 18'den sonra yoğun bir şekilde devam etme ihtimali yüksek. Yapılan bütün uyarılara, açıklamalara bütün vatandaşlarımızın uymasını istiyoruz.

"BIRAKILAN ARAÇLARIN ALINMASI İŞİMİZİ KOLAYLŞTIRACAK"

Özellikle sayın Valimizin açıklaması var halkımızın dikkatine sunduğu bunların önemli olduğunu ve uyulması gerektiğini hatırlatalım. Bugün saat 13'e kadar bazı özel görevi olan araçların dışında araçların trafiğe çıkmaması hususunda uyarı yaptı Valiliğimiz. Anadolu ve Trakya istikametinden şehrimize araç giriş kısıtlamasının devam edeceğini duyurdular. Aynı şekilde otogarlardan çıkış kısıtlaması bugün 13'e kadar devam edecek. Dün yapılan açıklamayla memur, işçi ve diğer personelin bugün tam gün idari izinli olduğunu duyurdular. TEM Otoyolu'nda Kuzey Çevre Yolu'nda ve D-100 karayolunda aracını bırakmış olan vatandaşlarımızın da araçlarını bu alanlardan almasına müsaade edilecektir. Özellikle bu yolların kapalı olmasına sebep olan araçların alınması görevlilerin işini kolaylaştıracaktır.

33 bin 360 ton mevcutta tuz stoğumuz var. Kaldı ki şu ana kadar 54 bin ton civarında tuz kullandığımızda, 21 ton civarında da solüsyon kullandığımızı açıklayalım. Özellikle köylerde 150 civarında traktör cinsinde köy yolları için çalışan aracımız var. Onların da sürekli çalışma yaptığını belirtelim.

ELEŞTİRİLERE YANIT

Bir tartışma konusu var. İBB veya diğer kamu kuruluşlarıyla ilgili bir takım hususlar öne çıkartılıyor. Bizim ilk günden itibaren yapmaya çalıştığımız şey senkronizasyonu sağlamak, ortak bir biçimde birbirinin açığına bakan değil birbirinin işine katkı sunan bir anlayışla İstanbullunun zor koşullarda hayatını kolaylaştırma çabası. İBB olarak TEM, Mahmutbey bize ait değil demeden katkı sunmaya aynı şekilde karayolları olsun diğer kuruluşların bize sunduğu katkılarla mümkün olduğu kadar sıkıntıyı en aza indirme çabası olmuştur.

"BEYLİKDÜZÜ-HADIMKÖY DIŞINDA BÜTÜN AKIŞ SAĞLANDI"

Şu anda sadece Beylikdüzü-TÜYAP bölgesinden Hadımköy gişelerine olan güzergahta açma işlemleri devam etmektedir. Onun dışında bütün akış sağlanmıştır"

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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