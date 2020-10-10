DHA YURT BÜLTENİ - 16

YANGINDA MOLOTOF KOKTEYLİ İDDİASIHatay'daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı (5)Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan yangın, Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı ev ile iş yerlerini kullanılmaz hale gelmesinin ardından sosyal medyaya yüklenen iki videoda, motolof kokteyli atılarak...

YANGINDA MOLOTOF KOKTEYLİ İDDİASI

Hatay'daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı (5)

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan yangın, Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı ev ile iş yerlerini kullanılmaz hale gelmesinin ardından sosyal medyaya yüklenen iki videoda, motolof kokteyli atılarak yangın çıkartıldığı iddia edildi. Her iki videoda motosikletle gezen, yeşil giyen bir kadının molotof kokteyli attığı öne sürüldü. Görüntülerdeki bir kişi ise, "Kadının biri üzerime doğru molotof kokteyli attı" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HATAY

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Hatay'da yangınla mücadele eden köylüler: Korkudan gözümüze uyku girmedi

HATAY'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yer yer alevlenen yangında kontrol altına alınan kısımlarda soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, bazı bölgelerden de dumanlar yükseliyor. Yangın nedeniyle gözüne uyku girmeyen mahallelilerden Aycan Palta, "Koyunlarımıza zarar gelmesin diye uzak bir ormana gittik" dedi.

Belen ilçesinin kırsal Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgeleri arasındaki yerleşim yerine yakın bir bölgede dün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Hatay Valiliği'nin açıklamasına göre trafonun patlaması sonucu çıktığı belirtilen yangın, alevlerin de etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere karadan, yangın söndürme helikopteri ve uçakla da havadan müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle havadan müdahalede zaman zaman güçlük yaşandı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Belen ilçesinin Sarımazı Mahallesi, Arsuz ilçesinin Nardüzü Mahallesi ve İskenderun ilçesine bağlı İsmet İnönü Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerine de sıçradı. Güvenlik güçleri, yangın tehlikesi altındaki bölgelerdeki vatandaşları tahliye etti. Dumandan etkilenen vatandaşlara ise sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

PAKDEMİRLİ: SÖNDÜRME UÇAĞI KIRIM GEÇİRDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yangın Yönetim Merkezi'nde Hatay'daki yangına ilişkin yaptığı açıklamada yangının 300-400 hektarlık bir alanda etkili olduğunu söyledi. Ekiplerin hem yangınla hem de saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarla mücadele ettiğini aktaran Bakan Pakdemirli, bir söndürme uçağının da ufak bir kırım geçirdiğini, su alma kapağının arızalandığını aktardı. Yangının meskun mahalli de etkilediğini belirten Bakan Pakdemirli, 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşın etkilediğini dile getirdi.

'KORKUDAN UYUYAMADIK'

Arsuz ilçesine bağlı Nergizlik Mahallesi'nde gece geç saatte rüzgarın da etkisiyle yayılımını arttıran alevlerden bazı ev ve işyerleri de zarar gördü. Vatandaşlar, yangın korkusundan sabaha kadar uyuyamadıklarını anlattı. Yangının evlerine yakın bir nokta meydana geldiğini ve sabaha kadar uyuyamadıklarını söyleyen Serdar Palta, evlerini bir an olsun bırakmadıklarını ifade ederek, "Sabaha kadar uyumadık, yangınla mücadele ettik. Çok şükür evimizin çevresi kontrol altına alındı. Diğer taraflarda kontrol altına alınacak inşallah. Kovalarla su taşıdık, biz de söndürmeye çalıştık, evimizi terk etmedik" dedi.

'KOYUNLARA ZARAR GELMESİN DİYE ORMANA GİTTİK'

Mahalle sakini Abdullah Mulla ise, yangının gece saatlerinde köylerine geldiğini fakat sabaha karşı yerleşim yerlerine yaklaşınca çok korktuklarını söyleyerek, "Allah devletimizi eksik etmesin" ifadelerine yer verdi. İtfaiye ekiplerinin ve köy halkının sayesinde evlerine yaklaşan yangını söndürdüklerini söyleyen Ayşe Nur ile Yasemin Palta ise, gece yatamadıklarını ve korktuklarını kaydetti. Ayşe Nur ve Yasemin Paltı'nın kardeşi Aycan Palta da "Koyunlardan bir tanesi hamile. Onlar bile yangını görünce ağladı. Koyunlarımıza zarar gelmesin diye uzak bir ormana gittik otlatmaya" dedi.

Nergizlik mahallesi sakini Hanifi Dönmez de elindeki kürekle geceden bu yana orman yangınına müdahale eden personele yardım ettiğini ve elinden geleni yaptığını söyledi.

HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Dün şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle yapılan ve akşam ara verilen havadan müdahaleye, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Yangının şu an için Belen ve İskenderun ilçeleri arasında Karahüseyinli ve Nergizlik mevkilerinde etkili olduğu belirtildi. Yangını söndürme çalışmaları, havadan ve karadan devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

—————————-Nergizlik Mahallesindeki yangından detaylarMahalle sakini Serdar Palta'nın konuşmasıMahalle sakini Abdullah Mulla'nın konuşmasıMahalle sakini Ayşe Nur ve Yasemin Palta'nın konuşması Çiftçi Aycan Palta'nın konuşmasıOrman yangınından detaylarOrman yangını söndürmeden detaylar

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR- İzzet NAZLI/BELEN(Hatay),

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Düştüğü su kuyusundan itfaiye kurtardı

ADIYAMAN'da, 8 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen Mehmet Aksu (65) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Alitaşı Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşanan olayda, Mehmet Aksu, bahçesindek boş su kuyusuna boru yerleştirmek istedi. Bu amaçla da ip yardımıyla kuyuya inmeye çalıştı. Ancak ip koptu ve Aksu, 8 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Aksu, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince 1 saat süren çalışmayla kuyudan çıkarıldı. Mehmet Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Olay yeriKuyuya düşen adamİtfaiye ekipleriİtfaiye erinin kuyuya inmesiKuyuya düşen adamın kurtarılmasıKuyudan görüntüGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)

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Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

SİVAS'ın Hafik ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Hafik ilçe girişinde meydana geldi. Veysel Özbek yönetimindeki 58 AAK 085 plakalı hafif ticari araç ile İsmet Demir idaresindeki 06 BSP 156 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon yoldan çıkarak, yol kenarındaki tarlaya indi. Kamyon yaklaşık 300 metre sonra durabildi. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Özbek, sıkıştı. Hafik Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası sürücü Özbek sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI