Son dakika haberleri: DİYARBAKIR - Vaka sayısının sıfırlandığı ilçede vatandaşlar salgından korunmaya kararlı

Son dakika gündem haberi: Diyarbakır'ın 76 bin nüfuslu Çınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan sıkı tedbirler ve vatandaşların duyarlılığıyla vaka sayısı sıfırlandı.

Diyarbakır'ın 76 bin nüfuslu Çınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan sıkı tedbirler ve vatandaşların duyarlılığıyla vaka sayısı sıfırlandı.

Ticarette geçiş noktası olan, günde binlerce aracın geçiş yaptığı Diyarbakır- Mardin kara yolu üzerindeki Çınar'da Kovid-19 ile mücadelede sıkı tedbirler uygulanıyor.

Camilerden ve resmi araçlardan sık sık uyarı anonsları yapılan ilçede kamu kurumlarına HES koduyla giriş yapması, vatandaşların da maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına harfiyen uyması sonuç verdi.

Vaka sayısının bir dönem 180'lere vardığı ilçede iki günden bu yana yeni vaka belirlenmedi.

İlçede vaka sayısının sıfıra inmesine katkı sunan esnafa Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı tarafından "teşekkür belgesi" verildi.

"Ciddi bir mücadele verdik"

Kaymakam Büyüknalçacı AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılının dünya genelinde koronavirüsle mücadeleyle geçtiğini, Türkiye'de de bu kapsamda önemli tedbirler alındığını dile getirdi.

Çınar'ın nüfus ve alan olarak büyük bir ilçe olduğunu ve uluslararası kara yolu üzerinde bulunduğunu dile getiren Büyüknalçacı, "Kuralları uygulamak için tam manasıyla ciddi bir mücadele verdik. Şu anda günlük vaka sayımız sıfıra inmiş durumda. İnşallah bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Uygulamaları taviz vermeden gece gündüz yürüttüklerini ve sonuç aldıklarını kaydeden Büyüknalçacı, sadece yaptırımlarla değil çalışma ekipleriyle, esnafla, vatandaşlarla omuz omuza temizlik, maske, mesafe kuralını yerine getirerek başarıyı elde ettiklerini ifade etti.

Büyüknalçacı, ilçeye bağlı 100 köy ile mahalle bulunduğunu ve her bir yerleşim yerinde bir görevli bulundurduklarını aktararak, şöyle konuştu:

"tip, şunları ifade etti:

"Buralarda hem koronavirüsle ilgili uyarıları yaparken vatandaşlarında kurallara uymasını sağladık. Esnafı iç denetimlerini yapma konusunda gereken yönlendirmeyi yaptık. Gelen müşterilerin maske, mesafe ve temizlik konularına uymaları sağladık. Köylerimizi de içerisine alan bir harita çıkarttık. Yayılma olan bölgeleri işaretledik. biz koronavirüsün dışarı çıkmasını engelledik. Koronavirüsün çevresini çembere alarak virüsü yok etmeye çalıştık. Bu sistem de başarılı oldu."

Yapılan çalışmalarda vatandaşlarında gönüllü olarak işbirliği yaptığını söyleyen Büyüknalçacı, "Hepimizin bildiği üzere birlik ve beraberlik içerisinde çözülecek bir poblem. Kurallara uymaya gönüllü vatandaşlarımız vardı burada. Koronavirüsün ne kadar ölümcül bir hastalık olduğunu, geçmişimizi ve büyüklerimizi silip götürdüğünü anlattık. Geleneksel bir yapıya sahip olan halkımız özellikle büyüklerini korumak içn kendilerini korudu. Bizimle birlikte gönüllü mücadele verdiler" diye konuştu.

"Esnafa teşekkür belgesi"

Ayrıca kurallara tam anlamıyla uyan esnaflara da teşekkür belgesi verdiklerini dile getiren Büyüknalçacı, salgınla mücadelede özveri gösteren sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

Salgınla mücadelede gösterdikleri duyarlılıktan dolayı "Teşekkür Belgesi" almaya hak kazanan ilçede cep telefonu işletmesi bulunan Rasim Karaca, esnaflar olarak yürütülen mücadeleye destek sunmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Hırdavat satışı yapan Mehmet Edip Batar da salgınla mücadelede her türlü tedbire dikkat ettiklerini, kaymakamlık ve kamu kuruluşlarıyla birlikte hareket ettiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk