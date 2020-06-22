Son dakika haberleri | SPOR AFJET Afyonspor koronavirüs testinden geçti
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Son dakika haberleri | SPOR AFJET Afyonspor koronavirüs testinden geçti

Son dakika haberine göre AFJET Afyonspor koronavirüs testinden geçtiMustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2'nci ve 3'üncü liglerin başlama tarihiyle ilgili net bir açıklama yapılmamasına karşın toplanan AFJET Afyonspor Kulübü'nün yönetici, teknik ekip, futbolcu ve...

22.06.2020 18:22 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:29

AFJET Afyonspor koronavirüs testinden geçti

Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2'nci ve 3'üncü liglerin başlama tarihiyle ilgili net bir açıklama yapılmamasına karşın toplanan AFJET Afyonspor Kulübü'nün yönetici, teknik ekip, futbolcu ve çalışanları ile spor kompleksinde görev alan personel, koronavirüs testinden geçti.

Koronavirüs salgını nedeniyle TFF tarafından liglerin ertelenmesi kararı sonrasında izne gönderilen 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi AFJET Afyonspor'da oyuncu, teknik adam ve çalışanlar dün itibarıyla kulüp tesislerinde toplandı. TFF tarafından daha önce 18 Temmuz olarak açıklanan liglerin başlama tarihi netlik kazanmadığı için geç toplanan takımda yöneticiler, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla spor kompleksinde görev yapan personel testten geçti. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekibi tarafından koronavirüs testi için numuneler alındı. Test örneklerinin alınması sırasında bazı oyuncuların zorlandığı görüldü.

'TFF BİR AN ÖNCE KARAR VERMELİ'

AFJET Afyonspor Teknik Direktörü Ferruh Özgün, ligler başlayacakmış gibi çalışmalara başlamak için toplandıklarını ve TFF'nin vereceği kararı beklediklerini belirterek, ligin kaldığı yerden devam etmesini istediklerini söyledi. Özgün, "Biliyorsunuz uzun zamandır ligimizin oynanıp oynanmayacağı hala belli değil. Biz de çok sıkıntıdayız. Önceki gün geldik, testimizi olduk. Kısmetse test sonuçlarına göre antrenmanlara başlamak istiyoruz. Ama inanın çok gerildik biz de. Belki birçok takım bunu yaşıyor. Bir an önce liglerin oynanmasını istiyoruz, play-off olur, lig olur ama karar vericiler lütfen bu kararı uzatmasın. Kararı verip uygulayalım bunu. Biz çok istiyoruz Afyonspor ailesi olarak. İnşallah sonuç hepimiz için hayırlı olur. 26 oyuncumuz var şu anda. 4 kaleci, 22 futbolcumuzla başlayacağız kısmetse. 4 genç oyuncu vardı, onlar şimdi bekliyor, ihtiyaç olması halinde onları da idmanlara alacağız. Play-off'un oynanacağı söyleniyor bize. 3-6 veya 2-7, 2-5. Hangisi olacaksa olsun bir an önce biz de yolumuza bakalım. Ama tabii oynamayı da çok istiyoruz. Hatta oynayıp, ligden de bir üst lige çıkmayı düşünüyoruz tabii. Hakkımızda hayırlı olsun" dedi.

'MENTAL VE FİZİKİ ANLAMDA SÜREYE İHTİYACIMIZ VAR'

Savunma oyuncusu İsmet Benli ise ligin yeniden başlama tarihinin ileri alınması gerektiğini kaydetti. Benli, "3 aylık süreç zaten sıkıntı oldu. Keşke ligi bitirseydik de öyle başlasaydık. Şimdi bizlerin de sürekli bir gel git, ne olacağı belli değil. Şimdi play-off potasına yaklaştık. Zaten orada 2 puan aşağıdayız. Keşke lig bitirilseydi de en azından önümüze bakabilseydik. Perşembe ya da cuma gününe kadar bekleyeceğiz. Tam da başlayacak mı, başlamayacak mı onu da bilmiyoruz. Erteleme durumu olursa, şimdi toplandık, 3 gün sonra tekrardan dağılacağız. Süreç şu anda az kaldı, kararın oynanıp oynanmayacağı belli olmadığı için şu an süreç çok dar. Hem psikolojik olarak hem fiziki olarak hazırlanmamız çok zor. 25 Haziran'da belli olmuş olsa, 2-2,5 haftalık bir süreç kalacak bizim için. Bu zaten normalden çok az bir süre, devre arası kampı gibi. Hazır olmuş olsak, sıkıntı yok. 3,5 aydır yaklaşık yaz dönemi gibi maç oynamadık. Şimdi 2,5 haftada Süper Lig'de bile sakatlıklar oluyor. Bizim ligde de daha çok sakatlık olur ki bu süreçten sonra sakatlandığımız takdirde de kendi kulübünde kalsan da ayrılsan da çok büyük sıkıntı. Sakat bir futbolcuyu kimse almaz. Bizim için bu süreç çok büyük sıkıntı. Hayırlısı ile bir karar verilip biraz daha geç başlanırsa bizim için daha iyi olur. Hem sakatlık açısından hem fiziki açıdan" diye konuştu.

'LİGİN OYNANMASI YÖNÜNDE BEKLENTİMİZ VAR'

Afyonspor'un ikinci kaptanı olan başarılı orta saha oyuncusu Nazmi Candoğan da arkadaşlarıyla uzun bir süredir birbirlerini görmediklerini ve çok özlediklerini anlattı. Candoğan, şöyle dedi:

"Birbirimizi özlemişiz, uzun zaman sonra tabii ki futbolu da çok özledik. Süreç belli değil ve maalesef bu belirsizlik de bizi çok yıprattı. Bir an önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun karar vermesini bekliyoruz. Bizim liglerin oynatılması yönünde bir beklentimiz var çünkü bizim bir hedefimiz var. Afyon halkının da bizden beklediği bir başarı var. İnşallah ligleri oynatırlar diye bekliyoruz. 3 ay bir sporcu için büyük bir ara ama o arayı da bir şekilde kapatırız diye düşünüyorum."

Son dakika haberleri | SPOR AFJET Afyonspor koronavirüs testinden geçti

Kaynak: DHA

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